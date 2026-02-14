To ona wspiera naszego wicemistrza olimpijskiego. Oto dziewczyna Władimira Semirunnija

Zimowe

Władimir Semirunnij, zdobywając srebrny medal olimpijski, mógł liczyć na wsparcie swojej drugiej połówki. Do Mediolanu wybrała się jego dziewczyna, Klaudia.

Młody mężczyzna całuje w policzek młodą kobietę, oboje siedzą obok siebie, na stole leży medal.
fot. Polsat Sport
Władimir Semirunnij wraz z dziewczyną Klaudią

W piątek Semirunnij zdobył srebrny medal olimpijski w łyżwiarstwie szybkim na 10000 metrów. Wygrał Czech Metodej Jilek, a brąz zdobył Holender Jorrit Bergsma.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zdradzili kulisy sukcesu Semirunnija. "Zaufaliśmy mu"


To drugie podium Biało-Czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Wcześniej Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie.


Do Włoch wybrała się dziewczyna Semirunnija. To Klaudia, która sama też jest łyżwiarką. Doskonale rozumie więc wyzwania i wyrzeczenia, które są niezbędne, aby osiągnąć sukces w tej dyscyplinie sportu.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Roland Cieślak: Byłem pewny dyspozycji Władimira
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 