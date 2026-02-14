To ona wspiera naszego wicemistrza olimpijskiego. Oto dziewczyna Władimira Semirunnija

W piątek Semirunnij zdobył srebrny medal olimpijski w łyżwiarstwie szybkim na 10000 metrów. Wygrał Czech Metodej Jilek, a brąz zdobył Holender Jorrit Bergsma.

To drugie podium Biało-Czerwonych na igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo. Wcześniej Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal olimpijski w skokach narciarskich na normalnym obiekcie.



Do Włoch wybrała się dziewczyna Semirunnija. To Klaudia, która sama też jest łyżwiarką. Doskonale rozumie więc wyzwania i wyrzeczenia, które są niezbędne, aby osiągnąć sukces w tej dyscyplinie sportu.

Polsat Sport