Tomasiak jak Małysz i Stoch. Niesamowity wyczyn nastolatka

Zimowe

Kacper Tomasiak to trzeci polski skoczek narciarski, który wywalczył dwa indywidualne medale w tych samych igrzyskach olimpijskich.

Dwóch narciarzy w strojach z logiem igrzysk olimpijskich uśmiecha się do kamery.
fot. PAP
Kacper Tomasiak i Kamil Stoch.

Adam Małysz, obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w 2002 roku w Salt Lake City zdobył brąz na mniejszym obiekcie i srebro na większym, a osiem lat później w Vancouver był dwukrotnie drugi. Z kolei Kamil Stoch w 2014 roku w Soczi na obu skoczniach triumfował.

 

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

 

19-letni Tomasiak we włoskim Predazzo najpierw został wicemistrzem olimpijskim na obiekcie normalnym, a w sobotę zajął trzecie miejsce na dużej skoczni.

 

 

Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, który indywidualny tytuł mistrza igrzysk dodał do triumfu w Turnieju Czterech Skoczni, złotego medalu mistrzostw globu w lotach narciarskich i triumfu olimpijskiego w drużynach mieszanych już w Predazzo.

 

Drugi był prowadzący na półmetku Japończyk Ren Nikaido.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ADAM MAŁYSZKACPER TOMASIAKKAMIL STOCHSKOKIZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maciej Maciusiak: Idziemy takim samym rytmem jak na małej skoczni
Zobacz także

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 