Tomasiak jak Małysz i Stoch. Niesamowity wyczyn nastolatka
Kacper Tomasiak to trzeci polski skoczek narciarski, który wywalczył dwa indywidualne medale w tych samych igrzyskach olimpijskich.
Adam Małysz, obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w 2002 roku w Salt Lake City zdobył brąz na mniejszym obiekcie i srebro na większym, a osiem lat później w Vancouver był dwukrotnie drugi. Z kolei Kamil Stoch w 2014 roku w Soczi na obu skoczniach triumfował.
19-letni Tomasiak we włoskim Predazzo najpierw został wicemistrzem olimpijskim na obiekcie normalnym, a w sobotę zajął trzecie miejsce na dużej skoczni.
Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, który indywidualny tytuł mistrza igrzysk dodał do triumfu w Turnieju Czterech Skoczni, złotego medalu mistrzostw globu w lotach narciarskich i triumfu olimpijskiego w drużynach mieszanych już w Predazzo.
Drugi był prowadzący na półmetku Japończyk Ren Nikaido.