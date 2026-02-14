Tomasiak jak Małysz i Stoch. Niesamowity wyczyn nastolatka

Adam Małysz, obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego, w 2002 roku w Salt Lake City zdobył brąz na mniejszym obiekcie i srebro na większym, a osiem lat później w Vancouver był dwukrotnie drugi. Z kolei Kamil Stoch w 2014 roku w Soczi na obu skoczniach triumfował.

19-letni Tomasiak we włoskim Predazzo najpierw został wicemistrzem olimpijskim na obiekcie normalnym, a w sobotę zajął trzecie miejsce na dużej skoczni.

Podwójny medalista olimpijski! Kacper Tomasiak odebrał brąz Zobacz galerię

Zwyciężył Słoweniec Domen Prevc, który indywidualny tytuł mistrza igrzysk dodał do triumfu w Turnieju Czterech Skoczni, złotego medalu mistrzostw globu w lotach narciarskich i triumfu olimpijskiego w drużynach mieszanych już w Predazzo.

Drugi był prowadzący na półmetku Japończyk Ren Nikaido.

BS, PAP