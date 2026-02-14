Upadek reprezentanta Polski. Nie będzie medalu

W półfinałach łyżwiarzy podzielono na trzy grupy po siedmiu w każdej. Po dwóch najlepszych zawodników awansowało do finalu A, a dwóch kolejnych z każdego wyścigu kwalifikowało się do finału B.

Pigeon wystąpił w ostatnim półfinale. Długo jechał w środku stawki, a cztery okrążenia przed metą zaliczył upadek, przez nikogo nie atakowany.

Drugi z Polaków Michał Niewiński odpadł w ćwierćfinale.

PAP