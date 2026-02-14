Upadek reprezentanta Polski. Nie będzie medalu
Felix Pigeon nie awansował do finału na 1500 m w short tracku podczas zimowych igrzysk w Mediolanie. Reprezentant Polski w swoim wyścigu półfinałowym zajął piąte miejsce.
Felix Pigeon zaliczył upadek na cztery okrążenia przed metą
W półfinałach łyżwiarzy podzielono na trzy grupy po siedmiu w każdej. Po dwóch najlepszych zawodników awansowało do finalu A, a dwóch kolejnych z każdego wyścigu kwalifikowało się do finału B.
Pigeon wystąpił w ostatnim półfinale. Długo jechał w środku stawki, a cztery okrążenia przed metą zaliczył upadek, przez nikogo nie atakowany.
Drugi z Polaków Michał Niewiński odpadł w ćwierćfinale.Przejdź na Polsatsport.pl
