Zieliński bohaterem Interu! Zapewnił zwycięstwo w meczu z Juventusem

Inter prowadził po samobójczym golu Andrei Cambiaso. Kilka minut później reprezentant Włoch skutecznie zrehabilitował się za niefortunne trafienie i doprowadził do remisu.

ZOBACZ TAKŻE: To on ma uratować giganta Premier League. Klub potwierdził nazwisko

Tuż przed przerwą doszło do kontrowersyjnej sytuacji - drugą żółtą kartkę zobaczył Pierre Kalulu, choć zawodnicy Juventusu zgodnie twierdzili, że reprezentant Francji nie faulował Alessandro Bastoniego i nie powinien był wylecieć z boiska.

Na kwadrans przed końcem ponowne prowadzenie Interowi dał Francesco Pio Esposito, jednak i tym razem radość gospodarzy nie trwała zbyt długo - kilka minut później do remisu doprowadził Manuel Locatelli.

Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, w samej końcówce kapitalnym uderzeniem zza pola karnego popisał się Zieliński. Jak się okazało, gol Polaka zapewnił Interowi niezwykle cenny komplet punktów.

𝐖𝐈𝐄𝐋𝐊𝐈 🇵🇱 𝐃𝐎𝐍 𝐏𝐈𝐄𝐓𝐑𝐎 𝐓𝐎 𝐙𝐀𝐌𝐘𝐊𝐀! ⚽🎯



Szaleństwo w Mediolanie, co za historia! 🎢 Zieliński daje zwycięstwo Interowi w derbach z Juventusem! 👏 #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/ubBisn7rJY — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 14, 2026

Zieliński został wybrany najlepszym piłkarzem meczu.

W ekipie Juventusu ponownie zabrakło kontuzjowanego Arkadiusza Milika.

Piotr Zielinski è il Panini Player Of The Match di #InterJuve! pic.twitter.com/W0Gi8gAMv5 — Lega Serie A (@SerieA) February 14, 2026

Był to drugi "polski gol" tego dnia w Serie A. Wcześniej na listę strzelców w barwach Atalanty Bergamo wpisał się Nicola Zalewski.

Inter z dorobkiem 61 punktów prowadzi zdecydowanie w tabeli, wyprzedzając wicelidera AC Milan o osiem punktów, choć lokalny rywal ma mecz zaległy. „Stara Dama” zajmuje piąte miejsce - 46.

Inter Mediolan - Juventus 3:2 (1:1)

Bramki: Cambiaso 17 (gol samobójczy), Esposito 76, Zieliński 90 - Cambiaso 26, Locatelli 83

Czerwona kartka: Kalulu 42 (za dwie żółte kartki)

BS, Polsat Sport