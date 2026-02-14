Zieliński bohaterem Interu! Zapewnił zwycięstwo w meczu z Juventusem
Inter Mediolan pokonał Juventus w sobotnim hicie Serie A. Gospodarze wygrali 3:2, a gola na wagę trzech punktów w samej końcówce strzelił Piotr Zieliński.
Inter prowadził po samobójczym golu Andrei Cambiaso. Kilka minut później reprezentant Włoch skutecznie zrehabilitował się za niefortunne trafienie i doprowadził do remisu.
Tuż przed przerwą doszło do kontrowersyjnej sytuacji - drugą żółtą kartkę zobaczył Pierre Kalulu, choć zawodnicy Juventusu zgodnie twierdzili, że reprezentant Francji nie faulował Alessandro Bastoniego i nie powinien był wylecieć z boiska.
Na kwadrans przed końcem ponowne prowadzenie Interowi dał Francesco Pio Esposito, jednak i tym razem radość gospodarzy nie trwała zbyt długo - kilka minut później do remisu doprowadził Manuel Locatelli.
Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, w samej końcówce kapitalnym uderzeniem zza pola karnego popisał się Zieliński. Jak się okazało, gol Polaka zapewnił Interowi niezwykle cenny komplet punktów.
Zieliński został wybrany najlepszym piłkarzem meczu.
W ekipie Juventusu ponownie zabrakło kontuzjowanego Arkadiusza Milika.
Był to drugi "polski gol" tego dnia w Serie A. Wcześniej na listę strzelców w barwach Atalanty Bergamo wpisał się Nicola Zalewski.
Inter z dorobkiem 61 punktów prowadzi zdecydowanie w tabeli, wyprzedzając wicelidera AC Milan o osiem punktów, choć lokalny rywal ma mecz zaległy. „Stara Dama” zajmuje piąte miejsce - 46.
Inter Mediolan - Juventus 3:2 (1:1)
Bramki: Cambiaso 17 (gol samobójczy), Esposito 76, Zieliński 90 - Cambiaso 26, Locatelli 83
Czerwona kartka: Kalulu 42 (za dwie żółte kartki)