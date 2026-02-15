13. miejsce po pierwszym przejeździe. Polska nadzieja medalowa walczy na igrzyskach

Slalom gigant to koronna konkurencja 31-letniej Gąsienicy-Daniel, która w tym sezonie Pucharu Świata dwukrotnie zajmowała w nim piąte miejsce. Na dosyć szybkiej trasie w Cortinie d'Ampezzo Polka pojechała bardzo ambitnie, jednak błąd popełniony w końcówce kosztował ją nieco czasu. Wprawdzie zajmuje dość odległą pozycję, ale jej strata do czołówki nie jest duża. Zakopianka startuje w czwartych igrzyskach. Najwyższe, ósme miejsce zajęła przed czterema laty w Pekinie.

W pierwszym przejeździe wielką klasę pokazała 35-letnia Brignone, która w Cortinie d'Ampezzo wywalczyła już złoty medal w supergigancie. Włoszka, dwukrotna zdobywczyni Pucharu Świata, także w poprzednim sezonie, w styczniu wróciła do startów po 292 dniach przerwy spowodowanej złamaniem nogi. Przed czterema laty w Pekinie została wicemistrzynią olimpijską w tej konkurencji, przegrywając tylko ze Szwedką Sarą Hector.

Na półmetku Brignone o 0,34 s wyprzedza Niemkę Lenę Duerr i o 0,46 rodaczkę, specjalizującą się w konkurencjach szybkościowych Sofię Goggię. Siódma jest najlepsza alpejka ostatniej dekady Mikaela Shiffrin, ze stratą 1,02 do liderki. Amerykanka w ostatnim czasie największe sukcesy odnosi jednak w slalomie, którego będzie największą faworytką.

Drugi przejazd odbędzie się o godz. 13.30.

