13. miejsce po pierwszym przejeździe. Polska nadzieja medalowa walczy na igrzyskach

Zimowe

Maryna Gąsienica-Daniel zajmuje 13. miejsce po pierwszym przejeździe olimpijskiego slalomu giganta w narciarstwie alpejskim w Cortinie d'Ampezzo. Prowadzi Włoszka Federica Brignone, do której Polka traci 1,16 s.

Narciarka alpejska w czerwonym stroju i kasku zjazdowym przejeżdża zakręt na trasie narciarskiej, narty ustawione pod kątem, dynamiczna poza.
fot. PAP
Maryna Gąsienica-Daniel walczy o medal na igrzyskach

Slalom gigant to koronna konkurencja 31-letniej Gąsienicy-Daniel, która w tym sezonie Pucharu Świata dwukrotnie zajmowała w nim piąte miejsce. Na dosyć szybkiej trasie w Cortinie d'Ampezzo Polka pojechała bardzo ambitnie, jednak błąd popełniony w końcówce kosztował ją nieco czasu. Wprawdzie zajmuje dość odległą pozycję, ale jej strata do czołówki nie jest duża. Zakopianka startuje w czwartych igrzyskach. Najwyższe, ósme miejsce zajęła przed czterema laty w Pekinie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Semirunnij na ustach całej Polski. "Jestem na to gotowy"

 

W pierwszym przejeździe wielką klasę pokazała 35-letnia Brignone, która w Cortinie d'Ampezzo wywalczyła już złoty medal w supergigancie. Włoszka, dwukrotna zdobywczyni Pucharu Świata, także w poprzednim sezonie, w styczniu wróciła do startów po 292 dniach przerwy spowodowanej złamaniem nogi. Przed czterema laty w Pekinie została wicemistrzynią olimpijską w tej konkurencji, przegrywając tylko ze Szwedką Sarą Hector.

 

Na półmetku Brignone o 0,34 s wyprzedza Niemkę Lenę Duerr i o 0,46 rodaczkę, specjalizującą się w konkurencjach szybkościowych Sofię Goggię. Siódma jest najlepsza alpejka ostatniej dekady Mikaela Shiffrin, ze stratą 1,02 do liderki. Amerykanka w ostatnim czasie największe sukcesy odnosi jednak w slalomie, którego będzie największą faworytką.

 

Drugi przejazd odbędzie się o godz. 13.30.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
MARYNA GĄSIENICA-DANIELZIMOWEZIMOWE IO
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piotr Michalski: Było niestety wolno, ale uśmiecham się, bo jestem tutaj i dałem z siebie wszystko
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 