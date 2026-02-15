Betclic 1. Liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wisła Kraków. Relacja live i wynik na żywo

Pogoń w tym sezonie zmagań na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce sprawuje się bardzo dobrze. Ekipa z Grodziska Mazowieckiego po 20 spotkaniach ma na swoim koncie dziewięć zwycięstw, siedem remisów i cztery porażki, co przekłada się na 34 punkty i miejsce w czołówce tabeli.

Z postawy swoich ulubieńców w tej edycji rywalizacji na zapleczu PKO BP Ekstraklasy na pewno mogą być zadowoleni kibice Wisły Kraków. "Biała Gwiazda" jest liderem Betclic 1. Ligi ze sporą przewagą nad resztą stawki. Czy w tym sezonie drużyna z Krakowa w końcu wywalczy wymarzony awans?

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:30.

AA, Polsat Sport