CD Nacional - FC Porto. Relacja live i wynik na żywo

Mecz Nacional - Porto będzie wyjątkowy z perspektywy kibiców. Debiut w pierwszym składzie portugalskiego giganta zanotuje bowiem nastoletni Oskar Pietuszewski, który kilka tygodni temu trafił do tej ekipy z Jagiellonii Białystok.

Oprócz Pietuszewskiego, w podstawowym składzie znalazło się miejsce dla Jana Bednarka.

Kontuzjowany natomiast jest trzeci z Polaków grających w Porto, Jakub Kiwior.

Jaki będzie wynik?

Relacja live i wynik na żywo meczu CD Nacional - FC Porto na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16.30.

BS, Polsat Sport