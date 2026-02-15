CD Nacional - FC Porto. Relacja live i wynik na żywo
CD Nacional - FC Porto to niedzielne spotkanie w ramach portugalskiej ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Mecz Nacional - Porto będzie wyjątkowy z perspektywy kibiców. Debiut w pierwszym składzie portugalskiego giganta zanotuje bowiem nastoletni Oskar Pietuszewski, który kilka tygodni temu trafił do tej ekipy z Jagiellonii Białystok.
Oprócz Pietuszewskiego, w podstawowym składzie znalazło się miejsce dla Jana Bednarka.
Kontuzjowany natomiast jest trzeci z Polaków grających w Porto, Jakub Kiwior.
Jaki będzie wynik?
