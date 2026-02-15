Dobry występ Polek na Igrzyskach Olimpijskich!

Do rywalizacji dopuszczono 60 najlepszych biathlonistek sobotniego sprintu z zachowaniem różnic czasowych. Uwzględniając ten kontekst świetny wynik zanotowała Sidorowicz, która przesunęła się z 41. miejsca. 27-latka nawet raz nie pomyliła się w 20 strzałach. Z Vitozzi przegrała o 1.45 min.

Żuk natomiast w sprincie zajęła bardzo dobre ósme miejsce. W niedzielę w trzech pierwszych wizytach na strzelnicy miała jednak po jednym pudle i ostatecznie była gorsza od zwyciężczyni o 1.41,8.

Vitozzi na trasę ruszyła piąta, 40,6 s po najlepszej w sprincie Kirkeeide. Norweżka długo prowadziła, nawet mimo karnej rundy na drugim strzelaniu. Szansę na triumf pogrzebała podczas ostatniego strzelania, gdy spudłowała dwukrotnie. Bezbłędna tego dnia Vitozzi wyprzedziła ją o 28,8 s.

Minkkinen na podium wskoczyła po szóstym miejscu w sprincie. Również oddała 20 celnych strzałów, a do Włoszki straciła 34,3 s.

Z 28. miejsca na 16. mimo trzech karnych rund awansowała Joanna Jakieła, która miała 2.16,7 straty do Vittozzi. Natomiast z 45. na 40. przesunęła się Anna Mąka - 3.51,5 straty do zwyciężczyni.

Takie rezultaty oznaczają, że Żuk, Sidorowicz i Jakieła wystąpią w biegu ze startu wspólnego.

Wyniki:

1. Lisa Vittozzi (Włochy) 30.11,8 (0 karnych rund)

2. Maren Kirkeeide (Norwegia) strata 28,8 s (3)

3. Suvi Minkkinen (Finlandia) 34,3 (0)

4. Lou Jeanmonnot (Francja) 49,4 (3)

5. Oceane Michelon (Francja) 57,1 (4)

6. Franziska Preuss (Niemcy) 1.08,0 (2)

7. Lora Hristowa (Bułgaria) 1.12,2 (0)

8. Hanna Oeberg (Szwecja) 1.19,7 (2)

9. Dorothea Wierer (Włochy) 1.30,3 (1)

10. Linn Gestblom (Szwecja) 1.35,4 (2)

...

12. Kamila Żuk (Polska) 1.41,8 (3)

13. Natalia Sidorowicz (Polska) 1.45,0 (0)

16. Joanna Jakieła (Polska) 2.16,7 (3)

40. Anna Mąka (Polska) 3.51,5 (3)

BS, PAP