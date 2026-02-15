Dwa sety i koniec. Polska tenisistka pożegnała się z Dubajem

Magdalena Fręch najpierw przystąpiła do eliminacji turnieju WTA 1000 w Dubaju. Na start Polka pokonała Rosjankę Jekatierinę Jaszynę, lecz w decydującej fazie musiała uznać wyższość Francuzki Warwary Graczowej. Jak się jednak okazało, łodzianka dostała się do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana".

W pierwszej rundzie przeciwniczką Fręch była Peyton Stearns. Amerykanka już na samym początku zmagań ustawiła premierową partię pod siebie, przełamując Polkę, a następnie odskakując na 3:1. Stearns utrzymała korzystny rezultat do końca, triumfując w pierwszej partii 6:4.

Amerykanka poszła za ciosem w drugiej odsłonie zawodów. Błyskawicznie wypracowała sobie bowiem prowadzenie 4:0 z dwoma przełamaniami. Ostatecznie Stearns zwyciężyła 6:2, eliminując Fręch z imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Magdalena Fręch - Peyton Stearns 4:6, 2:6

