Dwa sety i koniec. Polska tenisistka pożegnała się z Dubajem

Tenis

Magdalena Fręch odpadła z turnieju WTA 1000 w Dubaju na etapie pierwszej rundy. Polka uległa w dwóch setach Amerykance Peyton Stearns.

Magdalena Fręch uderza piłkę tenisową rakietą podczas meczu.
fot. AFP
Magdalena Fręch

Magdalena Fręch najpierw przystąpiła do eliminacji turnieju WTA 1000 w Dubaju. Na start Polka pokonała Rosjankę Jekatierinę Jaszynę, lecz w decydującej fazie musiała uznać wyższość Francuzki Warwary Graczowej. Jak się jednak okazało, łodzianka dostała się do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana".

 

W pierwszej rundzie przeciwniczką Fręch była Peyton Stearns. Amerykanka już na samym początku zmagań ustawiła premierową partię pod siebie, przełamując Polkę, a następnie odskakując na 3:1. Stearns utrzymała korzystny rezultat do końca, triumfując w pierwszej partii 6:4.

 

Amerykanka poszła za ciosem w drugiej odsłonie zawodów. Błyskawicznie wypracowała sobie bowiem prowadzenie 4:0 z dwoma przełamaniami. Ostatecznie Stearns zwyciężyła 6:2, eliminując Fręch z imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

Magdalena Fręch - Peyton Stearns 4:6, 2:6

JC, Polsat Sport
