Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN, Marcin Szulc.
Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk z Marcinem Szulcem?
Tematem rozmowy będą problemy polskiego środowiska sędziowskiego.
Czy sędziowie boją się korzystać z VAR i jak wspomaganie się technologią wpływa na ocenę ich pracy i czy silna osobowość osobowość pomaga na boisku?
Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.
