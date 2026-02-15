Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk z Marcinem Szulcem?

Piłka nożna

Gościem Przemysława Iwańczyka w poniedziałkowym podcaście Polsat Sport Talk będzie przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN, Marcin Szulc.

Dwa ciemne krzesła ustawione naprzeciwko siebie na tle z logo Polsat Sport Talk.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć Polsat Sport Talk z Marcinem Szulcem?

Tematem rozmowy będą problemy polskiego środowiska sędziowskiego.

 

ZOBACZ TAKŻE: Włosi pod wrażeniem Polaka! "Tańczy"


Czy sędziowie boją się korzystać z VAR i jak wspomaganie się technologią wpływa na ocenę ich pracy i czy silna osobowość osobowość pomaga na boisku? 


Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsatsport.pl oraz Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Anglia - Węgry 0:4. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 