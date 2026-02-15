Jest awans do czołówki! Wielki sukces polskiej pary na igrzyskach

Zimowe

Michał Woźniak i Julia Szczecinina zanotowali bardzo dobry występ w programie krótkim łyżwiarzy figurowych podczas trwających igrzysk olimpijskich we Włoszech. Reprezentanci Polski awansowali do czołówki, która zaprezentuje się w programie dowolnym.

Para łyżwiarzy figurowych obejmuje się na lodowisku, na tle niebieskiego banera z napisem "MILANO CORTINA 2026".
fot. AFP
Michał Woźniak i Julia Szczecinina

Polska para pobiła swój rekord życiowy i z wynikiem 65.23 awansowała do czołowej "16", która będzie miała okazję zaprezentować się w układzie dowolnym. 

 

Końcowe rozstrzygnięcia odbędą się w poniedziałek. 

KP, PAP
