Jest awans do czołówki! Wielki sukces polskiej pary na igrzyskach
Michał Woźniak i Julia Szczecinina zanotowali bardzo dobry występ w programie krótkim łyżwiarzy figurowych podczas trwających igrzysk olimpijskich we Włoszech. Reprezentanci Polski awansowali do czołówki, która zaprezentuje się w programie dowolnym.
Michał Woźniak i Julia Szczecinina
Polska para pobiła swój rekord życiowy i z wynikiem 65.23 awansowała do czołowej "16", która będzie miała okazję zaprezentować się w układzie dowolnym.
Końcowe rozstrzygnięcia odbędą się w poniedziałek.
