Mistrz pod wrażeniem Tomasiaka! "Czeka go wiele dobrego"

Kacper Tomasiak zszokował świat skoków narciarskich swoją postawą na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Pod wrażeniem 19-latka był nawet Słoweniec Domen Prevc, który w sobotę zdobył złoto na dużej skoczni.

Kacper Tomasiak w stroju narciarskim z dwoma medalami olimpijskimi.
fot. PAP
Kacper Tomasiak

Kacper Tomasiak w sobotę stał się multimedalistą zimowych igrzysk olimpijskich. Po wywalczeniu srebra na skoczni normalnej, dołożył brąz na dużym obiekcie.

 

Obok wyczynu 19-latka obojętnie nie przeszedł Domen Prevc. Słoweniec docenił postawę naszego reprezentanta.

 

- Kacper to pracowity facet. Podoba mi się, jak powiedział, że po zdobyciu srebrnego medalu nie zaglądał do mediów społecznościowych. Wiem, jakie to trudne i wiem, że presja jest prawdopodobnie jeszcze większa, bo Polska jest większym krajem niż Słowenia - powiedział Słoweniec na konferencji prasowej.

 

Świeżo upieczony mistrz olimpijski z dużej skoczni spogląda w przyszłość w kontekście Tomasiaka.

 

- Bardzo lubię patrzeć na nowych zawodników, którzy są skupieni i potrafią skakać naprawdę dobrze. Kacper ma nową, zaawansowaną technikę w porównaniu z innymi Polakami i wiele dobrego go czeka. Przyszłość rysuje się przed nim w jasnych barwach - stwierdził.

 

Przed skoczkami narciarskimi pozostał ostatni akord rywalizacji w Predazzo. W poniedziałek odbędzie się konkurs duetów.

JC, Polsat Sport
