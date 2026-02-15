Mistrz pod wrażeniem Tomasiaka! "Czeka go wiele dobrego"

Kacper Tomasiak w sobotę stał się multimedalistą zimowych igrzysk olimpijskich. Po wywalczeniu srebra na skoczni normalnej, dołożył brąz na dużym obiekcie.

ZOBACZ TAKŻE: Tajner ujawnia po medalu Tomasiaka! "Takiego SMS-a otrzymałem..."

Obok wyczynu 19-latka obojętnie nie przeszedł Domen Prevc. Słoweniec docenił postawę naszego reprezentanta.

- Kacper to pracowity facet. Podoba mi się, jak powiedział, że po zdobyciu srebrnego medalu nie zaglądał do mediów społecznościowych. Wiem, jakie to trudne i wiem, że presja jest prawdopodobnie jeszcze większa, bo Polska jest większym krajem niż Słowenia - powiedział Słoweniec na konferencji prasowej.

Świeżo upieczony mistrz olimpijski z dużej skoczni spogląda w przyszłość w kontekście Tomasiaka.

- Bardzo lubię patrzeć na nowych zawodników, którzy są skupieni i potrafią skakać naprawdę dobrze. Kacper ma nową, zaawansowaną technikę w porównaniu z innymi Polakami i wiele dobrego go czeka. Przyszłość rysuje się przed nim w jasnych barwach - stwierdził.

Przed skoczkami narciarskimi pozostał ostatni akord rywalizacji w Predazzo. W poniedziałek odbędzie się konkurs duetów.

JC, Polsat Sport