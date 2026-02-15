Nie żyje legendarny sportowiec. Był wielokrotnym mistrzem Polski

Przykre informacje napłynęły z Podlasia. Zmarł Zbigniew Chomko, wielokrotny mistrz i wicemistrz Polski w sportach motocyklowych. Mężczyzna miał 90 lat.

Nie żyje Zbigniew Chomko

Kariera Zbigniewa Chomki trwała około 30 lat. W tym czasie wiele razy stawał na podium mistrzostw Polski w wyścigach motocyklowych. Po raz pierwszy znalazł się na nim w 1970 roku (trzecie miejsce). 1972 roku wywalczył już dwa tytuły mistrza kraju w klasach 175 i 250 ccm.

 

Pochodzący z Białegostoku sportowiec niemal całą karierę związał z lokalną Cresovią.

 

- Kupiłem motocykl i tak to się wszystko zaczęło. Nikt mnie nie szkolił, nie instruował, nie miałem trenera. W 1954 roku zostałem mistrzem okręgu białostockiego, później były zawody krajowe - mówił jakiś czas temu mężczyzna w rozmowie z białostockim "Kurierem Porannym".

 

Chomko, uznawany za jednego z najlepszych motocyklistów XX wieku, karierę zakończył w 1990 roku. 

