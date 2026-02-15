Niesamowite szczęście Polki! Zagra w głównej drabince prestiżowego turnieju

Tenis

Magdalena Fręch weszła do głównej drabinki tegorocznej edycji turnieju WTA 1000 w Dubaju jako "szczęśliwa przegrana", ponieważ z rywalizacji wycofała się Qinwen Zheng. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Peyton Stearns.

Tenisistka Magdalena Fręch z rakietą w ręku podczas meczu.
fot. AFP
Magdalena Fręch zagra w głównej drabince turnieju w Dubaju jako "szczęśliwa przegrana"

Fręch próbowała dostać się do głównej drabinki turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poprzez kwalifikacje. Pochodząca z Łodzi zawodniczka przebrnęła przez pierwszy etap, kiedy jej wyższość musiała uznać Jekatierina Jaszyna. Natomiast w finale lepsza od Fręch okazała się Warwara Graczowa.

 

Zdawało się zatem, że marzenia Polki o udziale w turnieju w Dubaju są już przekreślone. Jak się jednak okazało, z rywalizacji z powodu choroby wycofała się Chinka Qinwen Zheng. W takim przypadku jej miejsce w drabince głównej zajęła właśnie Fręch jako "szczęśliwa przegrana".

 

Pierwszą przeciwniczką Łodzianki podczas prestiżowego turnieju będzie pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Peyton Stearns. Amerykanka plasuje się na 55. miejscu w rankingu WTA.

