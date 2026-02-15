Niesamowite szczęście Polki! Zagra w głównej drabince prestiżowego turnieju

Fręch próbowała dostać się do głównej drabinki turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poprzez kwalifikacje. Pochodząca z Łodzi zawodniczka przebrnęła przez pierwszy etap, kiedy jej wyższość musiała uznać Jekatierina Jaszyna. Natomiast w finale lepsza od Fręch okazała się Warwara Graczowa.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszy tytuł od siedmiu lat! Czeszka z największym sukcesem w karierze

Zdawało się zatem, że marzenia Polki o udziale w turnieju w Dubaju są już przekreślone. Jak się jednak okazało, z rywalizacji z powodu choroby wycofała się Chinka Qinwen Zheng. W takim przypadku jej miejsce w drabince głównej zajęła właśnie Fręch jako "szczęśliwa przegrana".

Pierwszą przeciwniczką Łodzianki podczas prestiżowego turnieju będzie pochodząca ze Stanów Zjednoczonych Peyton Stearns. Amerykanka plasuje się na 55. miejscu w rankingu WTA.

AA, Polsat Sport