Pierwsze zwycięstwo Aleksandra Ruty w Formule 4

Choć po dwóch deszczowych weekendach w Portugalii tym razem stawkę 30 kierowców z całego świata czekały zmagania na suchym torze, to w Walencji także nie obeszło się bez sporego zamieszania.



Porywiste wiatry i alerty pogodowe spowodowały odwołanie sobotniej aktywności, przez co zarówno kwalifikacje, jak i wszystkie trzy wyścigi zostały przesunięte na niedzielę.



Reprezentujący zespół Van Amersfoort Racing Ruta rozpoczął dzień od zapewnienia sobie drugiego pola startowego podczas czasówki, rozmijając się z pole position o zaledwie jedną dziesiątą sekundy.



Po zaciętej walce 17-latek ukończył następnie pierwszy wyścig na trzecim miejscu, sięgając po pierwsze podium w tym sezonie.



Kilka godzin później Polak jeszcze bardziej podkręcił tempo, obejmując prowadzenie tuż po starcie drugiego wyścigu i w dominującym stylu odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w Formule 4.



Ruta zakończył dzień drugim miejscem w trzecim i ostatnim wyścigu weekendu, zapewniając sobie komplet finiszów na podium w Walencji i awans na drugą lokatę w klasyfikacji generalnej.



- Ten weekend pokazał, na co stać nas w tym roku - mówi Aleksander Ruta. - Słuchanie hymnu Polski na szczycie podium było dla mnie czymś wyjątkowym, ale cieszę się także, że mogłem wynikami we wszystkich trzech wyścigach odwdzięczyć się mojej ekipie za jej ciężką pracę. Wyprzedzanie w Walencji jest bardzo trudne, a dziś walkę jeszcze bardziej utrudniał bardzo silny wiatr, dlatego to nie był łatwy dzień. W drugim wyścigu byłem jednak w stanie przebić się na prowadzenie już w pierwszym zakręcie i kontrolować sytuację do samej mety. W trzecim wyścigu także zyskałem pozycję, choć jazda na mocno zużytych już oponach była nie lada wyzwaniem. Cieszę się z tego, co pokazaliśmy w ten weekend i chcę utrzymać to tempo w kolejnych wyścigach - dodaje.



- Cieszymy się z pierwszego zwycięstwa Olka i trzech świetnych wyścigów - stwierdza trener kierowcy, Jakub Wysocki z Motorsport Solutions. - Od początku weekendu widzieliśmy, że Olek ma tempo, aby walczyć w czołówce, czego potwierdzeniem była niemal perfekcyjna niedziela. Wyścigi w Walencji pokazały, że Olek zrobił bardzo duży krok do przodu i jest w stanie regularnie walczyć o najwyższą stawkę. Odrobiliśmy też sporo punktów w tabeli, dlatego jesteśmy bardzo zmotywowani przed ostatnimi wyścigami zimowego sezonu. Wielkie gratulacje dla całego zespołu, który zdominował rywalizację w Walencji - kończy.



Czwarta z pięciu rund Formula Winter Series odbędzie się na początku marca w Aragonii. W maju Ruta rozpocznie swój drugi sezon w prestiżowych mistrzostwach Włoch Formuły 4.

Informacja Prasowa