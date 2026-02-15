Porażka Polki w Dubaju

Katarzyna Piter i Andreja Klepac przystąpiły do kolejnego turnieju rangi WTA 1000 na Bliskim Wschodzie. Po osiągnięciu drugiej rundy w Doha, polsko-słoweńska para przeniosła się do Dubaju.

W pierwszej rundzie imprezy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przeciwniczkami Piter i Klepac były rozstawione z "7" Storm Hunter i Katerina Siniakova. Polsko-słoweński duet świetnie wszedł w mecz, przełamując rywalki już na starcie, a następnie odskakując na 2:0. Od tamtego momentu wydarzenia na korcie zdominowały jednak Australijka i Czeszka. Te wygrały sześć gemów z rzędu, triumfując tym samym w premierowej partii.

Hunter i Siniakova poszły za ciosem w drugim secie. Rozstawione z "7" tenisistki odjechały na 3:1. Piter i Klepac nie złożyły jednak broni. Zdołały zniwelować różnicę i doprowadzić do remisu 3:3. Kluczowe fragmenty ponownie należały do wyżej notowanych pań. Hunter i Siniakova zwyciężyły 6:3, eliminując polsko-słoweńską parę z turnieju w Dubaju.

Katarzyna Piter/Andreja Klepac - Storm Hunter/Katerina Siniakova 2:6, 3:6

JC, Polsat Sport