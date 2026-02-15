PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Piast Gliwice. Relacja live i wynik na żywo
Lech Poznań - Piast Gliwice to mecz 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Lech Poznań - Piast Gliwice na Polsatsport.pl.
Lech w tym sezonie rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce gra "w kratkę". "Kolejorz" na swoim koncie po 20 spotkaniach ma siedem zwycięstw, osiem remisów i pięć porażek. Przez to zespół ze stolicy Wielkopolski znajduje się w środkowej części tabeli.
Piast również nie może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. Piłkarze klubu z Gliwic do tej pory zgromadzili o trzy punkty mniej od swoich niedzielnych przeciwników.
