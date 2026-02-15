PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Pogoń Szczecin - Arka Gdynia to mecz 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Arka Gdynia na Polsatsport.pl.

Pogoń nie może uznać swoich dotychczasowych występów w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy do udanych. Piłkarze klubu ze Szczecina po 20 spotkaniach mają na koncie sześć zwycięstw, cztery remisy i aż dziesięć porażek, co przekłada się na 22 punkty i miejsce w dolnej części tabeli.

 

ZOBACZ TAKŻE: Włosi pod wrażeniem Polaka! "Tańczy"

 

Arka również nie może pochwalić się dobrymi wynikami. Zespół z Gdynii obecnie znajduje się w strefie spadkowej, wyprzedzając o jeden punkt Legię Warszawa i o dwa "oczka" Bruk-Bet Termalicę Niecieczę. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

