PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Arka Gdynia. Relacja live i wynik na żywo

Pogoń nie może uznać swoich dotychczasowych występów w tym sezonie PKO BP Ekstraklasy do udanych. Piłkarze klubu ze Szczecina po 20 spotkaniach mają na koncie sześć zwycięstw, cztery remisy i aż dziesięć porażek, co przekłada się na 22 punkty i miejsce w dolnej części tabeli.

Arka również nie może pochwalić się dobrymi wynikami. Zespół z Gdynii obecnie znajduje się w strefie spadkowej, wyprzedzając o jeden punkt Legię Warszawa i o dwa "oczka" Bruk-Bet Termalicę Niecieczę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Szczecin - Arka Gdynia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

AA, Polsat Sport