PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Indykpol AZS Olsztyn - PGE Projekt Warszawa to starcie 21. kolejki PlusLigi. Obie drużyny znajdują się w czołówce tabeli rozgrywek.

ZOBACZ TAKŻE: Rewolucja w siatkarskich przepisach? Jakub Bednaruk odsłonił karty

Wyżej, bo na drugim miejscu, plasują się siatkarze z Warszawy. Stołeczna ekipa ma na swoim koncie 40 punktów.

Zawodnicy z Olsztyna zajmują natomiast czwartą lokatę. Ich dorobek wynosi obecnie 36 "oczek".

Zespoły Indykpolu i Projektu w tym sezonie mierzyły się 26 listopada ubiegłego roku. Wtedy w Warszawie górą w pięciu setach byli gospodarze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

JC, Polsat Sport