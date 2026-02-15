PlusLiga: Indykpol AZS Olsztyn - PGE Projekt Warszawa. Relacja live i wynik na żywo
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Projekt Warszawa to spotkanie 21. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - PGE Projekt Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.
Indykpol AZS Olsztyn - PGE Projekt Warszawa to starcie 21. kolejki PlusLigi. Obie drużyny znajdują się w czołówce tabeli rozgrywek.
Wyżej, bo na drugim miejscu, plasują się siatkarze z Warszawy. Stołeczna ekipa ma na swoim koncie 40 punktów.
Zawodnicy z Olsztyna zajmują natomiast czwartą lokatę. Ich dorobek wynosi obecnie 36 "oczek".
Zespoły Indykpolu i Projektu w tym sezonie mierzyły się 26 listopada ubiegłego roku. Wtedy w Warszawie górą w pięciu setach byli gospodarze.
