Polka przemówiła po zajęciu szóstego miejsca na ZIO. "Ja już jestem wygrana"

Największe nadzieje w sprincie związane były ze startem Ziomek-Nogal, która w ostatnich imprezach przed igrzyskami prezentowała bardzo wysoką formę, m.in. triumfując w zawodach Pucharu Świata w Inzell.

Ostatecznie na olimpijskim torze w Mediolanie Ziomek-Nogal uzyskała czas 37.39. 28-letnia zawodniczka uplasowała się na szóstym miejscu. Do medalu zabrakło jej 0.12 s.

- Jest żal i smutek, że nie ma medalu, bo bardzo chciałam zdobyć medal, ale jestem też dumna z pracy, jaką wykonałam. Nie było lekko. Ze wszystkimi emocjami muszę się pogodzić i je przetrawić - powiedziała Ziomek-Nogal w rozmowie z Marcinem Lepą, wysłannikiem Polsatu Sport na igrzyska.

Reprezentantka Polski pokusiła się o analizę swojego występu. Według niej przyczyny braku medalu można upatrywać w nienajlepszej końcówce biegu.

- Jak wracałam do sportu po urodzeniu córki, to było tak, że nogi mi się trzęsły. Teraz wiedziałam, po co idę. Początek biegu był bardzo dobry, więc stres mnie nie sparaliżował. Finisz zawsze był moim najsłabszym elementem, więc nad nim pracowaliśmy w ostatnich treningach. Teraz mam w głowie, że może za drugim razem zrobiłabym to jeszcze lepiej, ale zrobiłam teraz tyle, ile mogłam - dodała.

Mimo szóstej lokaty łyżwiarka nie załamała się. Podkreśliła, że ma pełne wsparcie rodziny i bliskich.

- Ja już jestem wygrana. Mam wokół siebie tyle pięknych ludzi. Po biegu, jak czułam smutek, podeszłam do trybuny na nich popatrzeć, to było dla mnie niesamowicie wzruszające wiedzieć, że ja ich mam - zakończyła.

Igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo potrwają do 22 lutego.

KP, Polsat Sport