Polska nadzieja bez medalu! 0,13 sekundy do podium igrzysk!

Slalom gigant to koronna konkurencja 31-letniej Maryny Gąsienicy-Daniel, która w tym sezonie Pucharu Świata dwukrotnie zajmowała w nim piąte miejsce. Po pierwszym przejeździe podczas igrzysk zajmowała 13. miejsce, ze stratą 1,16 do Federiki Brignone.

W drugim, bardziej technicznym, co sprzyjało zakopiance, uzyskała siódmy rezultat, co pozwoliło na awans. To jej najlepszy olimpijski występ w czwartych igrzyskach. Wcześniej najwyższe, ósme miejsce zajęła przed czterema laty w Pekinie.

Brignone była w niedzielę zdecydowanie najlepsza. O 0,62 sekundy wyprzedziła mistrzynię olimpijską z Pekinu Szwedkę Sarę Hector i Norweżkę Theę Louisę Stjernesund, które zajęły drugie miejsce ex-aequo.

Gąsienica-Daniel uplasowała się przed wieloma gwiazdami narciarstwa alpejskiego, takimi jak ósma Nowozelandka Alice Robinson, 10. Włoszka Sofia Goggia czy najlepsza alpejka ostatniej dekady - 11. Amerykanka Mikaela Shiffrin.

Brignone, dwukrotna zdobywczyni Pucharu Świata, także w poprzednim sezonie, w styczniu wróciła do startów po 292 dniach przerwy spowodowanej złamaniem nogi. Przed czterema laty w Pekinie została wicemistrzynią olimpijską w tej konkurencji, przegrywając tylko z Hector. W niedzielę zdobyła swój piąty medal olimpijski w karierze, w tym drugi złoty.

JC, PAP