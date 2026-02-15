Poważny uraz siatkarki reprezentacji Polski! Czeka ją dłuższa przerwa w grze

Pierzchała przeszła do DevelopResu przed rozpoczęciem trwającego sezonu. Jak się okazuje, środkowa zagości wśród "Rysic" jeszcze przynajmniej przez rok. Wcześniej broniła barw Lotto Chemika Police.

Niestety w najbliższym czasie 22-latki nie zobaczymy na parkiecie. Doznała ona bowiem poważnej kontuzji kolana.

"Informujemy, że środkowa naszego zespołu, Dominika Pierzchała, zmaga się obecnie z urazem kolana. Kontuzja ta wiąże się z dłuższą przerwą w grze, a na ten moment nie jest możliwe precyzyjne określenie daty jej powrotu na parkiet. Priorytetem dla klubu pozostaje teraz zapewnienie zawodniczce pełnego wsparcia oraz najlepszej opieki na każdym etapie powrotu do zdrowia.



​Jednocześnie informujemy o kontynuowaniu współpracy – kontrakt z Dominiką Pierzchałą został przedłużony na kolejny sezon. ​Decyzja ta jest naturalnym następstwem postawy zawodniczki, która w dotychczasowych meczach w barwach Rysic w pełni udowodniła swoją sportową wartość. Dominika z miejsca stała się ważnym ogniwem naszej drużyny - jesteśmy przekonani, że wspólnie przeżyjemy jeszcze wiele wspaniałych sportowych chwil.



Obecnie kluczowy jest jednak spokój, czas na rzetelną rehabilitację oraz powrót do pełnej sprawności" - napisano w komunikacie.

Pierzchała ma w dorobku mistrzostwo Polski (2024) i zwycięstwo w Superpucharze (2023). W 2023 roku zadebiutowała także w reprezentacji Polski, z którą dwukrotnie wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów (2023, 2025).

KP, Polsat Sport