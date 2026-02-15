Poważny uraz siatkarki reprezentacji Polski! Czeka ją dłuższa przerwa w grze
Zespół mistrzyń Polski, KS DevelopRes Rzeszów poinformował, że Dominika Pierzchała doznała poważnej kontuzji i przez dłuższy czas nie będzie w stanie pomóc swojej drużynie na boisku.
Dominika Pierzchała - najlepsze akcje MVP meczu DevelopRes Rzeszów - PGE Budowlani Łódź
Dominika Pierzchała - najlepsze akcje MVP meczu DevelopRes Rzeszów – ITA Tools Stal Mielec
Dominika Pierzchała - najlepsze akcje MVP meczu DevelopRes Rzeszów - Eco Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki
Pierzchała przeszła do DevelopResu przed rozpoczęciem trwającego sezonu. Jak się okazuje, środkowa zagości wśród "Rysic" jeszcze przynajmniej przez rok. Wcześniej broniła barw Lotto Chemika Police.
ZOBACZ TAKŻE: Filar Perugii naderwał łąkotkę! Koniec sezonu?
Niestety w najbliższym czasie 22-latki nie zobaczymy na parkiecie. Doznała ona bowiem poważnej kontuzji kolana.
"Informujemy, że środkowa naszego zespołu, Dominika Pierzchała, zmaga się obecnie z urazem kolana. Kontuzja ta wiąże się z dłuższą przerwą w grze, a na ten moment nie jest możliwe precyzyjne określenie daty jej powrotu na parkiet. Priorytetem dla klubu pozostaje teraz zapewnienie zawodniczce pełnego wsparcia oraz najlepszej opieki na każdym etapie powrotu do zdrowia.
Jednocześnie informujemy o kontynuowaniu współpracy – kontrakt z Dominiką Pierzchałą został przedłużony na kolejny sezon. Decyzja ta jest naturalnym następstwem postawy zawodniczki, która w dotychczasowych meczach w barwach Rysic w pełni udowodniła swoją sportową wartość. Dominika z miejsca stała się ważnym ogniwem naszej drużyny - jesteśmy przekonani, że wspólnie przeżyjemy jeszcze wiele wspaniałych sportowych chwil.
Obecnie kluczowy jest jednak spokój, czas na rzetelną rehabilitację oraz powrót do pełnej sprawności" - napisano w komunikacie.
Pierzchała ma w dorobku mistrzostwo Polski (2024) i zwycięstwo w Superpucharze (2023). W 2023 roku zadebiutowała także w reprezentacji Polski, z którą dwukrotnie wywalczyła brązowy medal Ligi Narodów (2023, 2025).Przejdź na Polsatsport.pl