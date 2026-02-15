Przełom ws. Lindsey Vonn! Za nią czwarta operacja

Lindsey Vonn wykazała się niesamowitą wolą walki. Przystąpiła do zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, mimo że 30 stycznia doznała zerwania więzadła krzyżowego przedniego w kolanie wskutek upadku podczas zawodów Pucharu Świata w Crans Montanie.

ZOBACZ TAKŻE: Tajner ujawnia po medalu Tomasiaka! "Takiego SMS-a otrzymałem..."

Olimpijski występ Amerykanki w zjeździe również nie skończył się szczęśliwie. Jadąca jako 13. zawodniczka upadła na początku trasy, jak wyliczono - po około 13 sekundach jazdy. Zahaczyła o jedną z bramek i z dużą prędkością bezwładnie przekoziołkowała po stoku. Przez kilkanaście minut była opatrywana przez ratowników, zanim została zabrana przez śmigłowiec. Po wszystkim Vonn została przetransportowana do szpitala w Treviso, gdzie obecnie przebywa.

41-latka doznała złamania nogi, a teraz przeszła już czwartą operację. Razem z tym nadeszły lepsze wieści.

"Operacja przebiegła pomyślnie! Mogę wrócić do Stanów Zjednoczonych! Kiedy tam dotrę, opowiem wam więcej o moim urazie" - napisała Vonn w swoich mediach społecznościowych.

Amerykanka jest jedną z najbardziej utytułowanych alpejek w historii. Czterokrotnie zdobywała Puchar Świata. Do rywalizacji powróciła w ubiegłym sezonie po sześcioletniej przerwie. Jej celem był medal igrzysk we Włoszech. Jedyne olimpijskie złoto wywalczyła w 2010 roku w Vancouver, wygrywając zjazd.

JC, Polsat Sport, PAP