Rewelacja sezonu wciąż na topie! Pewne zwycięstwo "Akademiczek"

"Akademiczki" rozpoczęły to spotkanie od mocnego uderzenia. Wyszły na prowadzenie 6:0, zupełnie dekoncentrując w ten sposób rywalki. Z czasem ich przewaga jeszcze wzrosła (17:9) i stało się jasne, że Bielszczanki w tym secie już za wiele nie ugrają. Swoich szans musiały szukać w kolejnych odsłonach.

Ale nie znalazły. Mimo, że gościnie prowadziły aż 11:3, nie zdołały przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Opolanki długo odrabiały stratę, ale w końcówce udało im się doprowadzić do remisu. Potem poszło już gładko - od stanu 20:21 zdobyły pięć punktów z rzędu i prowadziły już 2:0.

W trzeciej partii zawodniczki UNI postawiły kropkę nad "i". Znów wysunęły się na prowadzenie (6:1), ale tym razem różnica nie była widoczna zbyt długo (13:12). Później Bielszczanki znów straciły rezon, a gospodynie potrafiły to wykorzystać. Znów zaliczyły serię i domknęły to spotkanie w niecałe 1,5 godziny.

To już 13. zwycięstwo (na 16 meczów) UNI Opole w tym sezonie. Dzięki tak dobrej postawie "Akademiczki" walczą o drugie miejsce w tabeli Tauron Ligi. W fotelu liderek wygodnie rozsiadł się już DevelopRes Rzeszów.

UNI Opole - BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:19, 25:21, 25:20)

UNI Opole: Katarzyna Połeć, Gabriela Makarowska-Kulej, Uxue Guereca, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Hanna Hellvig - Klaudia Łyduch (libero) – Wiktoria Paluszkiewicz, Wirginia Mulka, Iga Kępa, Elan McCall

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka, Agata Michalewicz - Zuzanna Suska (libero) - Reka Bozoki-Szedmak, Ljubica Kecman, Adriana Adamek (libero), Nikola Abramajtys