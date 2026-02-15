Semirunnij na ustach całej Polski. "Jestem na to gotowy"

W piątek Władimir Semirunnij osiągnął największy sukces w swojej dotychczasowej karierze. 23-latek zdobył dla Polski srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich w biegu na 10000 metrów w łyżwiarstwie szybkim.

Dla Semirunnija to osiągnięcie znaczy wiele. Emocje powoli jednak opadają.

- Tej nocy spałem już lepiej. Na początku było trudno zasnąć, ale później nie wybudziłem się już ani razu. Na spokojnie. Tylko budzik mnie obudził - powiedział w rozmowie z wysłannikiem Polsatu Sport na igrzyska olimpijskie Marcinem Lepą.

Dzięki swojemu występowi we Włoszech, Semirunnij znalazł się na ustach całej Polski. Jak sam przyznaje, nie wywiera to na nim wielkiej presji.

- To fajne. Jestem na to gotowy. Trzeba powiedzieć, że to też część pracy. Jeśli chcę cały czas trzymać wysoki poziom, to muszę być na to przygotowany - wyjaśnił.

Semirunnij odniósł się również do innych sukcesów polskich panczenistów. Mowa chociażby o legendarnym złotym medalu Zbigniewa Bródki na 1500 metrów w Soczi.

- Oglądam dużo starych biegów - czy to z igrzysk olimpijskich, czy Pucharów Świata. Zbyszek naprawdę napisał wtedy historię - ocenił.

Dotąd na trwających igrzyskach w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo na koncie reprezentacji Polski znajdują się trzy medale. Obok Semirunnija, srebro i brąz w skokach narciarskich zdobył Kacper Tomasiak.

Cała rozmowa z Władimirem Semirunnijem w załączonym materiale wideo:

JC, Polsat Sport