Skuteczny powrót! Polka gra dalej w Dubaju

Poznanianka w pierwszym secie przy trzecim serwisie została przełamana, co umożliwiło 99. zawodniczce światowego rankingu wygranie pierwszej partii. Drugą nie bez problemów na swoje konto zapisała Polka (47. WTA).

Trzeciego seta Linette, dzięki lepszemu serwisowi, rozpoczęła od prowadzenia 3:0. W tym momencie rywalka z powodu bólu pleców zdecydowała się na przerwę medyczną. Po wznowieniu gry Nowozelandce coraz trudniej było poruszać się po korcie. Polka skutecznym forhendem wzdłuż linii bocznej wykorzystała drugą piłkę meczową. Zawodniczki po raz pierwszy spotkały się w bezpośrednim pojedynku.

Następną rywalką Polki będzie Rosjanka Jekaterina Aleksandrowa, która z racji rozstawienia (nr 8) w pierwszej rundzie miała wolny los.

Z imprezą pożegnała się już Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4:6, 2:6.

Wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek zrezygnowała z udziału w tym turnieju.

Wynik meczu 1. rundy:

Magda Linette (Polska) - Lulu Sun (Nowa Zelandia) 4:6, 6:4, 6:1.

BS, PAP