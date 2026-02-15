Studio Mediolan Cortina - 15.02. Transmisja TV i stream online

Trwa medalowy weekend polskich sportowców na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. W sobotę z kolejnego krążka cieszył się Kacper Tomasiak. Do srebrnego medalu na normalnej skoczni dołożył brąz na dużym obiekcie. Do sukcesu 19-latka naturalnie wrócimy w dzisiejszym Magazynie Mediolan Cortina.



Dziś czeka nas dużo startów Polaków. Będziemy śledzić wydarzenia na torze łyżwiarskim, gdzie Kaja Ziomek-Nogal, Andżelika Wójcik i Martyna Baran powalczą na 500 metrów. Maryna Gąsienica-Daniel pojedzie w swojej koronnej konkurencji - slalomie gigancie. Ponadto 7 naszych reprezentantów w biathlonie weźmie udział w biegu pościgowym, a Anna Twardosz i Pola Bełtowska wystąpią w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. Dodatkowo w bobslejowych monobobach pojedzie Linda Weiszewski, a w łyżwiarstwie figurowym (pary sportowe/program krótki) zobaczymy Julię Szczecininę i Michała Woźniaka.



Do wszystkich tych wydarzeń postaramy odnieść się w dzisiejszym programie. Na miejscu pracują nasi reporterzy Marcin Lepa i Michał Białoński.



W Studiu Mediolan Cortina gośćmi Aleksandry Szutenberg będą Monika Lechowska (komentatorka narciarstwa alpejskiego), Bartosz Pisarek (członek zarządu PZŁS, ekspert Eurosportu i Polsatu Sport) oraz Rafał Kot (członek zarządu PZN i ekspert Polsatu Sport). Informacje ze wszystkich olimpijskich aren przedstawi Paulina Czarnota-Bojarska.



Studio Mediolan Cortina codziennie o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport