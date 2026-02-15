Tak dziś wygląda Izabela Małysz. Pamiętacie żonę Adama Małysza? (ZDJĘCIA)

Adam Małysz i Izabela Małysz udzielili wywiadu Michałowi Białońskiemu tuż po tym, jak Kacper Tomasiak raz jeszcze zszokował sportowy świat i sięgnął po kolejny medal olimpijski, tym razem zajmując trzecie miejsce na skoczni dużej podczas ZIO 2026.

Małysz wraz z żoną Izabelą kibicowali Tomasiakowi na skoczni w Predazzo. Kilkadziesiąt minut po zakończeniu rywalizacji przyznali, że chyba nikt nie spodziewał się aż takiego debiutu 19-letniego skoczka.

- Nikt chyba nie wymarzył sobie pierwszego, a co dopiero drugiego medalu. Kacper Tomasiak to skarb i teraz trzeba go tylko szlifować. Widać, że on jest bardzo mocny psychicznie i poradzi sobie ze wszystkim - powiedział Adam Małysz, były znakomity zawodnik, a dziś prezes PZN.

- Dzięki Bogu mamy kolejnego następcę, Kacpra. Nic, tylko się cieszyć! - dodała Izabela Małysz.

Adam i Izabela są małżeństwem od czerwca 1997 roku. Kilka miesięcy później na świat przyszła ich córka, Karolina.

