Tak Kacper Tomasiak zareagował na drugi olimpijski medal. "Nie spodziewałem się"

Zimowe

Kacper Tomasiak zdobył swój drugi medal podczas tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Tym razem nastoletni Polak zajął trzecie miejsce w konkursie na skoczni dużej. W rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport skomentował ten wielki sukces.

Skoczek narciarski Tomasiak w polskiej kurtce z medalem olimpijskim na szyi.
fot. PAP
Kacper Tomasiak

Przypomnijmy - w sobotę Tomasiak po raz kolejny zszokował świat sportu i sięgnął po swój drugi medal olimpijski. Kilka dni temu 19-latek zajął drugie miejsce na skoczni normalnej, a teraz uplasował się na trzeciej pozycji na skoczni dużej.

 

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

 

- Przed sezonem nie spodziewałem się takich wyników. Nawet przed igrzyskami nie spodziewałem się, że może być tak dobrze - przyznał szczerze w rozmowie z Polsatem Sport.

 

- Liczyłem, że uda się uzyskać dobry wynik na normalnej skoczni, bo na niej więcej trenowaliśmy przed igrzyskami. Ale udało się na obu, więc jestem bardzo zadowolony - dodał Tomasiak w rozmowie z Michałem Białońskim.

 

W tym sezonie Tomasiak debiutował w Pucharze Świata. Nigdy nie stanął na podium zawodów indywidualnych, ale udało mu się to na najważniejszej imprezie czterolecia. I to dwukrotnie.

 

W sumie to trzeci krążek biało-czerwonych we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m. 

 

BS, Polsat Sport
