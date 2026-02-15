Tak Kacper Tomasiak zareagował na drugi olimpijski medal. "Nie spodziewałem się"

Przypomnijmy - w sobotę Tomasiak po raz kolejny zszokował świat sportu i sięgnął po swój drugi medal olimpijski. Kilka dni temu 19-latek zajął drugie miejsce na skoczni normalnej, a teraz uplasował się na trzeciej pozycji na skoczni dużej.

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026

- Przed sezonem nie spodziewałem się takich wyników. Nawet przed igrzyskami nie spodziewałem się, że może być tak dobrze - przyznał szczerze w rozmowie z Polsatem Sport.

- Liczyłem, że uda się uzyskać dobry wynik na normalnej skoczni, bo na niej więcej trenowaliśmy przed igrzyskami. Ale udało się na obu, więc jestem bardzo zadowolony - dodał Tomasiak w rozmowie z Michałem Białońskim.

W tym sezonie Tomasiak debiutował w Pucharze Świata. Nigdy nie stanął na podium zawodów indywidualnych, ale udało mu się to na najważniejszej imprezie czterolecia. I to dwukrotnie.

W sumie to trzeci krążek biało-czerwonych we Włoszech. W piątek srebro zdobył Władimir Semirunnij w łyżwiarskim biegu na 10 000 m.

BS, Polsat Sport