Tataruch odpowiedział na zarzuty Wójcik. "Trudna osoba"

Femke Kok zwyciężyła niedzielny wyścig. Najlepszą z naszych zawodniczek była Kaja Ziomek-Noga (37.39), która uplasowała się na szóstej lokacie. Na mecie pojawiły się również Martyna Baran (17. miejsce, 38.15) oraz właśnie Wójcik (11., 37.91).

- Czy jesteś rozgoryczona tym sezonem? - zapytał dziennikarz Polsatu Sport, Marcin Lepa, nawiązując do wywiadu na antenie Eurosportu, w którym tuż po wyścigu zawodniczka zarzuciła władzom związku, że przez ostatni rok została bez opieki i trenera.



Andżelika Wójcik, choć miała spore problemy podczas przygotowań, chciała się pokazać z jak najlepszej strony na ZIO 2026.



- Jest nutka niedosytu, ale przede wszystkim duma. (...) I apel: zadbajmy o sporty niszowe w Polsce. Widziałam dziewczyny z saneczkarstwa - to bardzo przykre, jak są pomijane. Dlatego chociaż nie przeszkadzajmy tym sportowcom - wyznała.

Bardzo szybko na zarzuty zawodniczki odpowiedział prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.



- Absolutnie nie mogę się z tym zgodzić, bo to jest trudna osoba - przyznał w wywiadzie z Polsatem Sport. - Nie mogłem pozwolić, żeby rozbijała grupę i kłóciła się ze wszystkimi. (...) Nigdy nie było żadnych problemów, nikogo nie wykluczaliśmy. Ale ona sama siebie wyklucza z grupy - tłumaczył.



- Przykro mi, że zamiast celebrować bardzo dobre miejsca naszych zawodników, musimy zajmować się kimś, kto całą frustrację za nieudany start wylewa na trenera, związek czy całe społeczeństwo łyżwiarskie. Cóż, tacy są ludzie, nie potrafią wziąć błędu na klatę - podsumował.