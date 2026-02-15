TAURON Liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Budowlani Łódź to spotkanie 17. kolejki TAURON Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Budowlani Łódź to starcie 17. kolejki TAURON Ligi. Sytuacja obu drużyn w tabeli rozgrywek znacząco się różni.

 

ZOBACZ TAKŻE: Rewolucja w siatkarskich przepisach? Jakub Bednaruk odsłonił karty

 

Łodzianki mają na swoim koncie 39 punktów i zajmują drugą lokatę. Do lidera - KS-u DevelopResu Rzeszów - tracą jednak 10 "oczek".

 

Bydgoszczanki walczą o miejsce w play-offach. Obecnie plasują się na siódmej pozycji, mając na swoim koncie 19 punktów.

 

Zespoły Pałacu i Budowlanych mierzyły się w tym sezonie 14 listopada ubiegłego roku. Wtedy w Łodzi górą w trzech partiach były gospodynie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

JC, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
METALKAS PAŁAC BYDGOSZCZPGE BUDOWLANI ŁÓDŹSIATKÓWKATAURON LIGATAURON LIGA 2025/26

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 