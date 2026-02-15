TAURON Liga: Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Budowlani Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Budowlani Łódź to starcie 17. kolejki TAURON Ligi. Sytuacja obu drużyn w tabeli rozgrywek znacząco się różni.

Łodzianki mają na swoim koncie 39 punktów i zajmują drugą lokatę. Do lidera - KS-u DevelopResu Rzeszów - tracą jednak 10 "oczek".

Bydgoszczanki walczą o miejsce w play-offach. Obecnie plasują się na siódmej pozycji, mając na swoim koncie 19 punktów.

Zespoły Pałacu i Budowlanych mierzyły się w tym sezonie 14 listopada ubiegłego roku. Wtedy w Łodzi górą w trzech partiach były gospodynie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Budowlani Łódź na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

JC, Polsat Sport