TAURON Liga: UNI Opole - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

UNI Opole - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała to starcie 17. kolejki TAURON Ligi. Obie drużyny znajdują się w czołówce tabeli rozgrywek.

Wyżej, bo na trzecim miejscu, plasują się gospodynie niedzielnego meczu. Zespół z Opola ma na swoim koncie 36 punktów.

Przyjezdne sklasyfikowane są natomiast na czwartej lokacie. Ekipa z Bielska-Białej zdobyła dotychczas 31 "oczek".

UNI i BKS mierzyły się w tym sezonie już dwukrotnie. W listopadzie ubiegłego roku w TAURON Lidze górą 3:0 były siatkarki z Opola, z kolei w styczniu 2026 w Pucharze Polski 3:1 triumfowały zawodniczki z Bielska-Białej.

Relacja live i wynik na żywo meczu UNI Opole - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

JC, Polsat Sport