Twardosz i Bełtowska odpadły po pierwszej serii olimpijskiego konkursu

Polki odpadły po pierwszej serii olimpijskiego konkursu na dużej skoczni narciarskiej w Predazzo. Anna Twardosz była 36., a Pola Bełtowska zajęła 41. miejsce. Prowadzi Norweżka Eirin Maria Kvandal przed swoimi rodaczkami Anną Odine Stroem i Silije Opseth.

Skoczkini narciarska w niebieskim kombinezonie i złotym kasku stoi na nartach na śniegu, z rękami opuszczonymi w dół, gotowa do skoku. Za nią widoczna jest bandyta z logo igrzysk olimpijskich.
fot. PAP
Pola Bełtowska

Twardosz skoczyła 115 m i otrzymała notę 93,1 pkt. Bełtowska uzyskała 108 m i 83,4 pkt.

 

Do drugiej serii awansowało 30 zawodniczek. Niespodziewanie odpadła też 42. Katharina Schmid, która po tym sezonie zakończy karierę. Utytułowana Niemka jest wicemistrzynią olimpijską z Pjongczangu (2018) i Pekinu (2022).

 

Kvandal prowadzi notą 140,6 pkt po skoku na 129 m. Druga Stroem osiągnęła 130,5 m i 136,7 pkt, a trzecia Opseth - 126,5 m i 131,8 pkt. Czwarta jest kolejna Norweżka Heidi Dyhre Traaserud - 124,5 m i 129,6 pkt. Na piątej pozycji plasuje się uznawana za faworytkę Słowenka Nika Prevc - 128 m i 128,3 pkt.

BS, PAP
