Twardosz i Bełtowska odpadły po pierwszej serii olimpijskiego konkursu

Twardosz skoczyła 115 m i otrzymała notę 93,1 pkt. Bełtowska uzyskała 108 m i 83,4 pkt.

Do drugiej serii awansowało 30 zawodniczek. Niespodziewanie odpadła też 42. Katharina Schmid, która po tym sezonie zakończy karierę. Utytułowana Niemka jest wicemistrzynią olimpijską z Pjongczangu (2018) i Pekinu (2022).

Kvandal prowadzi notą 140,6 pkt po skoku na 129 m. Druga Stroem osiągnęła 130,5 m i 136,7 pkt, a trzecia Opseth - 126,5 m i 131,8 pkt. Czwarta jest kolejna Norweżka Heidi Dyhre Traaserud - 124,5 m i 129,6 pkt. Na piątej pozycji plasuje się uznawana za faworytkę Słowenka Nika Prevc - 128 m i 128,3 pkt.

BS, PAP