Tym razem bez niespodzianki! Pewne zwycięstwo PGE Projektu Warszawa

Na początku tego meczu gra obu zespołów falowała. Raz na niewielkie prowadzenie wysuwali się Olsztynianie, a raz Warszawianie. W połowie seta lepiej zaczęli prezentować się goście, którzy "odskoczyli" na cztery punkty. Tej przewagi już nie oddali. Ze spokojem dokończyli tę partię, a skutecznym atakiem "wykończył" ją bardzo dobrze spisujący się Bartosz Bednorz.

Drugi set przebiegał pod dyktando stołecznej ekipy. Już po pierwszych kilku minutach zyskała ona cztery punkty przewagi i utrzymała je niemal do samego końca. Wprawdzie w końcówce Olsztynianie zmniejszyli stratę do dwóch "oczek", ale i to na niewiele się zdało. Później Warszawianie zdobyli trzy punkty z rzędu i wygrali drugą partię do 19.

Trzeci set miał być dopełnieniem całości, ale tak się nie stało. Zespół prowadzony przez Daniela Plińskiego rzucił się do walki. Prowadził nawet 9:7, ale później, dzięki solidnej zagrywce Karola Kłosa, rywale wrócili do gry. Swoje w polu serwisowym dołożył też Bednorz i Warszawianie znów przodowali. W końcówce kolejny raz zrobiło się nerwowo, lecz Olsztynianie, mimo że w tym sezonie sprawili już niejedną niespodziankę, tym razem nie dali rady tego zrobić. Projekt zwieńczył dzieła i zakończył to spotkanie w trzech setach.

Najlepszym zawodnikiem tego meczu został rozgrywający stołecznej drużyny, Jan Firlej.

Indykpol AZS Olsztyn - PGE Projekt Warszawa 0:3 (21:25, 19;25, 24:26)