Włosi pod wrażeniem Polaka! "Tańczy"

Sobotni wieczór na włoskich boiskach z pewnością należał do Polaków. Z kapitalnej strony pokazali się Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Ten pierwszy dał Interowi w 90. minucie triumf 3:2 nad Juventusem, natomiast drugi - równie pięknym trafieniem - ustalił wynik spotkania między Atalantą a Lazio na 2:0.

Obok postawy reprezentantów Polski obojętnie nie przeszły włoskie media. Te rozpływają się nad dwójką naszych piłkarzy.

Portal "Calciomercato" przyznał Zielińskiemu i Zalewskiemu najwyższe noty spośród wszystkich zawodników. Starszy z zawodników otrzymał ocenę 7,5, a młodszy - 7.

"Tańczy z piłką, a robi to nawet pod koniec meczu, gdy zdobywa bramkę na wagę zwycięstwa: markuje strzał, przyjmuje futbolówkę i trafia" - czytamy o Zielińskim.

"Zamyka mecz strzałem bilardowym. Dobrze spisuje się także w fazie pressingu, gdzie odbiera obrońcom Lazio czas na swobodne rozegrania" - napisano o Zalewskim.

Zieliński został oceniony najwyżej również przez włoski "Eurosport". Przyznano mu "7".

"Zawsze aktywny i konsekwentny. W drugiej połowie jeszcze bardziej zaangażowany w środek pola. Wspaniała bramka lewą nogą na 3:2" skwitowano.

Wysokie notowania dostał również Zalewski - 6,5.

"Błyszczał po przerwie - jego gol to prawdziwa perełka" - wyjaśniono.

JC, Polsat Sport