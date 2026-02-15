WTA w Dubaju: Magda Linette - Lulu Sun. Relacja live i wynik na żywo

Magda Linette przystępuje do kolejnego turnieju rangi WTA 1000 na Bliskim Wchodzie. Po osiągnięciu drugiej rundy w Doha, Polka przeniosła się do Dubaju.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek i problemy finansowe? "Jako dziecko wciąż wiedziałam, co się dzieje"

W pierwszej fazie zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przeciwniczką Linette jest Lulu Sun. Dla obu tenisistek to pierwszy bezpośredni pojedynek.

Linette jest jedyną reprezentantką Polski biorącą udział w imprezie w Dubaju. Wcześniej bowiem z zawodów zrezygnowała Iga Świątek, natomiast w kwalifikacjach odpadła Magdalena Fręch.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Lulu Sun na Polsatsport.pl.

JC, Polsat Sport