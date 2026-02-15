WTA w Dubaju: Magdalena Fręch - Peyton Stearns. Relacja live i wynik na żywo

Fręch próbowała dostać się do głównej drabinki rywalizacji w Dubaju poprzez kwalifikacje. Pochodząca z Łodzi zawodniczka przegrała w finale z Warwarą Graczową.

Jak się jednak okazało z rywalizacji z powodu choroby wycofała się Qinwen Zheng. Dzięki temu Polka wskoczyła do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana".

Jej pierwszą przeciwniczką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest Peyton Stearns. Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych zawodniczka plasuje się na 55. miejscu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Peyton Stearns na Polsatsport.pl.

AA, Polsat Sport