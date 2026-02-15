WTA w Dubaju: Magdalena Fręch - Peyton Stearns. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Magdalena Fręch - Peyton Stearns to mecz pierwszej rundy tegorocznej edycji turnieju WTA w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Magdalena Fręch - Peyton Stearns na Polsatsport.pl.

Fręch próbowała dostać się do głównej drabinki rywalizacji w Dubaju poprzez kwalifikacje. Pochodząca z Łodzi zawodniczka przegrała w finale z Warwarą Graczową. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowite szczęście Polki! Zagra w głównej drabince prestiżowego turnieju

 

Jak się jednak okazało z rywalizacji z powodu choroby wycofała się Qinwen Zheng. Dzięki temu Polka wskoczyła do głównej drabinki jako "szczęśliwa przegrana".

 

Jej pierwszą przeciwniczką w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest Peyton Stearns. Pochodząca ze Stanów Zjednoczonych zawodniczka plasuje się na 55. miejscu. 

 

AA, Polsat Sport
