Wysokie zwycięstwo Lecha Poznań

Oba zespoły spotkały się niespełna dwa tygodnie temu w Gliwicach. W zaległym meczu czwartej kolejki podopieczni Daniela Myśliwca niespodziewanie wygrali 1:0. Niedzielny pojedynek przy ul. Bułgarskiej miał zupełnie inny przebieg, choć to goście mogli pierwsi objąć prowadzenie.

W 8. minucie po rzucie rożnym Jakub Czerwiński upadając na ziemię zdołał jeszcze solidnie uderzyć, lecz piłka o centymetry minęła słupek. Chwilę później Gliwiczanie znów zagościli w polu karnym rywala, a strzały Hugo Vallejo dwukrotnie blokowali obrońcy „Kolejorza”.

Gospodarze przeciwko Piastowi musieli sobie radzić bez pauzującego za kartki Mikaela Ishaka. Szwed to najlepszy od lat strzelec drużyny, a ciężar zdobywania goli wzięli na swoje barki pomocnicy. Krótko po niewykorzystanych szansach Gliwiczan, Ali Gholizadeh odebrał piłkę Grzegorzowie Tomasiewiczowi i technicznym uderzeniem pokonał wysuniętego Frantiska Placha.

Po kolejnych trzech minutach było już 2:0. Poznaniacy wyprowadzili kontrę, Gholizadeh wycofał piłkę przed pole karne do Pablo Rodrigueza, który przymierzył niemal w samo okienko.

W końcówce mecz się otworzył, Piast też poluzował swoje szyki obronne i gospodarze coraz częściej stwarzali groźne sytuacje. Plach był jednak świetnie dysponowany i nie dał się pokonać po strzale głową Roberta Gumnego.

W ostatniej minucie regulaminowego czasu gry przełamał się Agnero, który najwyżej wyskoczy do dośrodkowania i lekkim, ale precyzyjnym uderzeniem głową ustalił wynik spotkania.

Zwycięstwo „Kolejorza” mogło być bardziej okazałe - w doliczonym czasie gry strzał Palmy został zablokowany, a dobitka Antoniego Kozubala poszybowała wysoko ponad bramką.

Lech Poznań - Piast Gliwice 3:0 (2:0)

Bramki: 1:0 Ali Gholizadeh (10), 2:0 Pablo Rodriguez (13), 3:0 Yannick Agnero (90-głową).

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Robert Gumny, Wojciech Mońka, Antonio Milić, Michał Gurgul (90+1. Joao Moutinho) - Ali Gholizadeh (76. Taofeek Ismaheel), Antoni Kozubal, Filip Jagiełło (62. Patrik Walemark), Leo Bengtsson (62. Luis Palma), Pablo Rodriguez (62. Timothy Ouma) - Yannick Agnero.

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Emmanuel Twumasi, Juande Rivas, Jakub Czerwiński, Jakub Lewicki - Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (46. Michał Chrapek), Jorge Felix (76. Andreas Katsantonis) - Oskar Leśniak (71. Ivan Lima), Gierman Barkowskij, Hugo Vallejo (63. Leandro Sanca).

Żółte kartki: Juande Rivas, Michał Chrapek.

Sędzia: Wojciech Myć (Lublin). Widzów: 14 638.

PAP