Za Polką pierwszy ślizg na igrzyskach! 20. miejsce

Zdobywczyni Pucharu Świata w tym sezonie wyprzedza trzy Amerykanki: Elanę Meyers-Taylor (strata 0,05 s), Kayshę Love (0,10) oraz złotą medalistkę olimpijską z Pekinu Kaillie Armbruster-Humphries (0,34).

ZOBACZ TAKŻE: Mistrz pod wrażeniem Tomasiaka! "Czeka go wiele dobrego"

Weiszewski popełniła błędy już na pierwszym odcinku i dojechała do mety ze stratą 1,33 s do liderki. Startuje 25 zawodniczek.

Drugi ślizg zaplanowano na godz. 11.50.

Monoboby zostały włączone do programu olimpijskiego na igrzyskach w Pekinie w 2022 roku. To pierwsza konkurencja zawodów olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo. Składa się z czterech ślizgów, dwa ostatnie zaplanowano na poniedziałek.

PAP