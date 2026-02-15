Za Polką pierwszy ślizg na igrzyskach! 20. miejsce

Zimowe

Linda Weiszewski zajmuje 20. miejsce po pierwszym ślizgu olimpijskiej rywalizacji w monobobach w Cortinie d'Ampezzo. Prowadzi Niemka Laura Nolte, która wynikiem 59,44 poprawiła własny rekord toru.

Tor saneczkowy z napisem "MILANO CORTINA 2026" i symbolem igrzysk olimpijskich, obok znajduje się bobslej z polską flagą.
fot. PAP
Linda Weiszewski ma za sobą pierwszy ślizg

Zdobywczyni Pucharu Świata w tym sezonie wyprzedza trzy Amerykanki: Elanę Meyers-Taylor (strata 0,05 s), Kayshę Love (0,10) oraz złotą medalistkę olimpijską z Pekinu Kaillie Armbruster-Humphries (0,34).

 

Weiszewski popełniła błędy już na pierwszym odcinku i dojechała do mety ze stratą 1,33 s do liderki. Startuje 25 zawodniczek.

 

Drugi ślizg zaplanowano na godz. 11.50.

 

Monoboby zostały włączone do programu olimpijskiego na igrzyskach w Pekinie w 2022 roku. To pierwsza konkurencja zawodów olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo. Składa się z czterech ślizgów, dwa ostatnie zaplanowano na poniedziałek.

PAP
IGRZYSKA OLIMPIJSKIELINDA WEISZEWSKIZIMOWEZIMOWE IO
