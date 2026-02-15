Polki poza podium! Faworytka zdobyła złoto

Andżelika Wójcik, Martyna Baran i Kaja Ziomek-Noga wystartowały w łyżwiarskim sprincie na 500 metrów podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Najlepsza z Polek była Ziomek-Nogal, zajmując szóste miejsce. Wygrała Holenderka Femke Kok.

Łyżwiarka w biało-czerwonym stroju z orłem na piersi w trakcie wyścigu.
fot. AFP
Kaja Ziomek-Nogal

Największe nadzieje związane były ze startem Ziomek-Nogal, która w ostatnich imprezach przed igrzyskami prezentowała bardzo wysoką formę, m.in. triumfując w zawodach Pucharu Świata w Inzell. 

 

Jako pierwsza z Polek tego dnia wystartowała Wójcik. 29-latka z Lubina rozpoczęła od falstartu, ale ostatecznie uzyskała czas 37.91 - dało jej to 11. miejsce.

Druga z reprezentantek Polski, Baran, skończyła zmagania z rezultatem 38.15, zajmując tym samym 17. lokatę.

 

Ziomek-Nogal uzyskała czas 37.39. 28-letnia zawodniczka uplasowała się finalnie na szóstym miejscu. Do medalu zabrakło jej 0.12 s.

 

Murowaną faworytką do końcowego triumfu była reprezentantka Holandii Femke Kok. 25-latka wcześniej zdobyła srebrny medal na 1000 metrów, ustępując swojej rodaczce Juttcie Leerdam. Tym razem Kok wygrała (36.49, rekord olimpijski), a Leerdam była druga (37.15). Podium uzupełniła Japonka Miho Takagi (37.27).

BS, Polsat Sport
