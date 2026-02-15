Znamy skład Polaków na konkurs duetów w skokach na ZIO!

W poniedziałek odbędzie się ostatni konkurs skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Końcowym akordem rywalizacji będą zmagania duetów.

Teraz poznaliśmy skład polskiej kadry na zawody w Predazzo. Trener Maciej Maciusiak zadecydował, że biało-czerwone barwy reprezentować będą Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.

Pominięty został tym samym Kamil Stoch. Dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego sobotni konkurs indywidualny na dużej skoczni był zatem ostatnim występem w karierze na igrzyskach.

Tomasiak i Wąsek powalczą o trzeci medal w skokach dla Polski na imprezie czterolecia we Włoszech. Wcześniej bowiem młodszy z tej dwójki sięgnął po srebro (skocznia normalna) i brąz (skocznia duża).

JC, Polsat Sport