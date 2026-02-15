Znamy skład Polaków na konkurs duetów w skokach na ZIO!

Zimowe

Trener Maciej Maciusiak zadecydował. W poniedziałkowym konkursie duetów na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo Polskę reprezentować będą Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.

Młody mężczyzna w stroju narciarskim z medalem na szyi i nartami obok, machający do publiczności.
fot. PAP/EPA
Kacper Tomasiak

W poniedziałek odbędzie się ostatni konkurs skoków narciarskich na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Końcowym akordem rywalizacji będą zmagania duetów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tajner ujawnia po medalu Tomasiaka! "Takiego SMS-a otrzymałem..."

 

Teraz poznaliśmy skład polskiej kadry na zawody w Predazzo. Trener Maciej Maciusiak zadecydował, że biało-czerwone barwy reprezentować będą Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek.

 

Pominięty został tym samym Kamil Stoch. Dla trzykrotnego mistrza olimpijskiego sobotni konkurs indywidualny na dużej skoczni był zatem ostatnim występem w karierze na igrzyskach.

 

Tomasiak i Wąsek powalczą o trzeci medal w skokach dla Polski na imprezie czterolecia we Włoszech. Wcześniej bowiem młodszy z tej dwójki sięgnął po srebro (skocznia normalna) i brąz (skocznia duża).

JC, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGRZYSKA OLIMPIJSKIEIOKACPER TOMASIAKKAMIL STOCHPAWEŁ WĄSEKSKOKISKOKI NARCIARSKIESPORTY ZIMOWEZIMOWEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIEZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2026ZIMOWE IOZIOZIO 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Magdalena Tascher: Finał był prawdziwym dreszczowcem
Zobacz także

Dziennikarze Polsatu Sport na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026. Zobacz wyjątkowe materiały

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 