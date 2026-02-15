Zrobił to po raz pierwszy! Znamy triumfatora ATP w Buenos Aires
Francisco Cerundolo wygrał tenisowy turniej ATP 250 na kortach ziemnych w Buenos Aires. Argentyńczyk w pojedynku o tytuł pokonał Włocha Luciano Darderiego 6:4, 6:2.
Francisco Cerundolo
To był trzeci, ale pierwszy wygrany, finał w stolicy Argentyny dla Cerundolo (19. ATP), który w tym turnieju zagrał po raz siódmy karierze. 27-latek w pojedynkach o tytuł przegrał w 2021 roku z rodakiem Diego Schwartzmanem, a w zeszłym roku z Brazylijczykiem Joao Fonsecą.
ZOBACZ TAKŻE: Świątek i Sabalenka będą miały kłopoty?! Włodarze chcą surowych kar
Dla o trzy lata młodszego Darderiego (22. ATP), urodzonego w argentyńskiej miejscowości wypoczynkowej Villa Gesell, był to najlepszy występ w trzecim podejściu w Argentina Open.
Francisco Cerundolo - Luciano Darderi 6:4, 6:2
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Alex de Minaur - Botic Van de Zandschulp. Skrót meczu