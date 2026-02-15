Zrobił to po raz pierwszy! Znamy triumfatora ATP w Buenos Aires

To był trzeci, ale pierwszy wygrany, finał w stolicy Argentyny dla Cerundolo (19. ATP), który w tym turnieju zagrał po raz siódmy karierze. 27-latek w pojedynkach o tytuł przegrał w 2021 roku z rodakiem Diego Schwartzmanem, a w zeszłym roku z Brazylijczykiem Joao Fonsecą.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek i Sabalenka będą miały kłopoty?! Włodarze chcą surowych kar

Dla o trzy lata młodszego Darderiego (22. ATP), urodzonego w argentyńskiej miejscowości wypoczynkowej Villa Gesell, był to najlepszy występ w trzecim podejściu w Argentina Open.

Francisco Cerundolo - Luciano Darderi 6:4, 6:2

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

KP, PAP