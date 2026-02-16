Amerykanka najlepsza w rywalizacji w monobobach. 17. miejsce Polki

Rywalizacja w monobobach była bardzo emocjonująca. Przed finałowym ślizgiem z udziałem 20 najlepszych zawodniczek Meyers-Taylor traciła do Nolte 0,15 s, ale w ostatnim zdołała wyprzedzić Niemkę. Ostatecznie jej przewaga po czterech przejazdach wyniosła zaledwie 0,04 s.

Brązowa medalistka Armbruster-Humphries, mistrzyni igrzysk z 2022 roku w Pekinie, straciła do triumfatorki 0,12 s. 40-letnia zawodniczka zdobyła w 2010 i 2014 złote medale w bobslejowych dwójkach dla Kanady (w 2018 brąz w tej konkurencji), ale podczas olimpijskich zmagań cztery lata temu reprezentowała już Stany Zjednoczone, triumfując w monobobach.

Meyers-Taylor jest starsza od Armbruster-Humphries o rok, urodziła się w 10 października 1984 roku. Uprawiała również rugby siedmioosobowe i softball. W poniedziałek sięgnęła po swój szósty medal olimpijski, ale pierwszy złoty.

W 2022 roku zajęła w monobobach drugie miejsce. Poza tym ma cztery krążki w dwójkach - srebrne w 2014 i 2018 oraz brązowe w 2010 i 2022 roku.

Weiszewski po dwóch ślizgach, które odbyły się w niedzielę, zajmowała 19. miejsce. W poniedziałek spisywała się lepiej - po trzecim ślizgu awansowała na 17. pozycję, którą utrzymała już do końca. Do Meyers-Taylor straciła 3,61 s.

Monoboby zostały włączone do programu olimpijskiego na igrzyskach w 2022 roku.

Wyniki rywalizacji kobiet w monobobach:

1. Elana Meyers-Taylor (USA) 3.57,93 (59,49/59,85/59,08/59,51)

2. Laura Nolte (Niemcy) strata 0,04 (59,44/59,68/59,15/59,70)

3. Kaillie Armbruster-Humphries (USA) 0,12 (59,78/59,65/59,08/59,54)

4. Lisa-Marie Buckwitz (Niemcy) 0,89 (1.00,06/59,98/59,11/59,67)

5. Melanie Hasler (Szwajcaria) 1,06 (59,98/59,92/59,72/59,37)

6. Melissa Lotholz (Kanada) 1,31 (1.00,38/59,84/59,39/59,63)

7. Kaysha Love (USA) 1,34 (59,54/1.00,47/59,21/1.00,05)

8. Breeana Walker (Australia) 1,56 (1.00,19/1.00,01/59,60/59,69)

9. Maja Voigt (Dania) 1,92 (1.00,10/1.00,16/59,70/59,89)

10. Margot Boch (Francja) 2,02 (1.00,02/1.00,30/59,79/59,84)

...

17. Linda Weiszewski (Polska) 3,61 (1.00.77/1.00.66/1.00.11/1.00.00)

HP, PAP