ATP w Delray Beach: Zieliński/Johnson - Kecmanović/Nakashima. Relacja live i wynik na żywo
Jan Zieliński/Luke Johnson - Miomir Kecmanović/Brandon Nakashima to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Delray Beach. Relacja live i wynik na żywo meczu Jan Zieliński/Luke Johnson - Miomir Kecmanović/Brandon Nakashima na Polsatsport.pl.
Jan Zieliński wraca do głównego touru po rywalizacji w Pucharze Davisa. Polak zwyciężył swój mecz deblowy z Karolem Drzewieckim, przyczyniając się do triumfu naszej reprezentacji nad Egiptem.
Teraz Zieliński przystępuje do turnieju rangi ATP 250 w Delray Beach. Jego partnerem jest Luke Johnson. Polsko-brytyjska para w tym sezonie dotarła już do półfinału wielkoszlemowego Australian Open.
W pierwszej rundzie w Delray Beach Zieliński i Johnson mierzą się z tenisistami grającymi na co dzień w singlu. Mowa o Serbie Miomirze Kecmanoviciu i Amerykaninie Brandonie Nakashimie.
