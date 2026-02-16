ATP w Delray Beach: Zieliński/Johnson - Kecmanović/Nakashima. Relacja live i wynik na żywo

Jan Zieliński wraca do głównego touru po rywalizacji w Pucharze Davisa. Polak zwyciężył swój mecz deblowy z Karolem Drzewieckim, przyczyniając się do triumfu naszej reprezentacji nad Egiptem.

Teraz Zieliński przystępuje do turnieju rangi ATP 250 w Delray Beach. Jego partnerem jest Luke Johnson. Polsko-brytyjska para w tym sezonie dotarła już do półfinału wielkoszlemowego Australian Open.

W pierwszej rundzie w Delray Beach Zieliński i Johnson mierzą się z tenisistami grającymi na co dzień w singlu. Mowa o Serbie Miomirze Kecmanoviciu i Amerykaninie Brandonie Nakashimie.

JC, Polsat Sport