ATP w Dosze: Kamil Majchrzak - Arthur Fils. Transmisja TV i stream online
Kamil Majchrzak rozpoczyna rywalizację w turnieju ATP 500 w Dosze. Gdzie obejrzeć mecz Kamil Majchrzak - Arthur Fils? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Kamil Majchrzak wraca do gry po Australian Open, zagra w Dosze
Kamil Majchrzak wraca do gry po Australian Open. Na kortach w Melbourne Polak odpadł w drugiej rundzie po porażce z Fabianem Marozsanem.
ZOBACZ TAKŻE: Złe wieści dla Świątek, to właśnie się dzieje. WTA ogłasza
Teraz Majchrzak przeniósł się na Bliski Wschód. Zgłosił się do udziału w turnieju w Dosze, stolicy Kataru.
Jego pierwszym rywalem będzie Arthur Fils. Francuz notowany jest na 42. miejscu w rankingu ATP - o 13 wyżej niż Majchrzak.
Kamil Majchrzak - Arthur Fils. Gdzie oglądać mecz?
Transmisję meczu Kamil Majchrzak - Arthur Fils będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek około godziny 15:00.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski: Ten turniej zawsze był dla mojego taty szalenie ważny