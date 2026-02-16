Kamil Majchrzak wraca do gry po Australian Open. Na kortach w Melbourne Polak odpadł w drugiej rundzie po porażce z Fabianem Marozsanem.

Teraz Majchrzak przeniósł się na Bliski Wschód. Zgłosił się do udziału w turnieju w Dosze, stolicy Kataru.



Jego pierwszym rywalem będzie Arthur Fils. Francuz notowany jest na 42. miejscu w rankingu ATP - o 13 wyżej niż Majchrzak.

Kamil Majchrzak - Arthur Fils. Gdzie oglądać mecz?

Transmisję meczu Kamil Majchrzak - Arthur Fils będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek około godziny 15:00.