Jakub ŻelepieńTenis

Kamil Majchrzak rozpoczyna rywalizację w turnieju ATP 500 w Dosze. Gdzie obejrzeć mecz Kamil Majchrzak - Arthur Fils? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Tenisista Kamil Majchrzak uderza piłkę rakietą podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Kamil Majchrzak wraca do gry po Australian Open, zagra w Dosze

Kamil Majchrzak wraca do gry po Australian Open. Na kortach w Melbourne Polak odpadł w drugiej rundzie po porażce z Fabianem Marozsanem.

 

Teraz Majchrzak przeniósł się na Bliski Wschód. Zgłosił się do udziału w turnieju w Dosze, stolicy Kataru.


Jego pierwszym rywalem będzie Arthur Fils. Francuz notowany jest na 42. miejscu w rankingu ATP - o 13 wyżej niż Majchrzak.

Kamil Majchrzak - Arthur Fils. Gdzie oglądać mecz?

Transmisję meczu Kamil Majchrzak - Arthur Fils będzie można obejrzeć w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek około godziny 15:00.

