Betclic 1. Liga: GKS Tychy - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo

GKS dokonał kilku solidnych transferów podczas zimowego okienka. Nie pozwoliło mu to jednak, by urwać choćby punkt liderującej Wiśle Kraków na otwarcie rundy wiosennej. Piłkarze Łukasza Piszczka, choć prowadzili po golu Bartłomieja Barańskiego, przegrali 1:3. Nie ma zatem zmiany i wciąż pozostają oni w strefie spadkowej.



Już w poniedziałek GKS będzie miał szansę na przełamanie złej serii, gdyż zmierzy się z Odrą Opole. Po pokonaniu przed tygodniem Pogoni Siedlce piłkarze Jarosława Skrobacza chcą udowodnić, że nie był to przypadek. Podczas rundy jesiennej bezpośrednie spotkanie między GKS-em a Odrą w Opolu zakończyło się bezbramkowym remisem.

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Tychy - Odra Opole na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.