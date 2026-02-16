Dziś ostatni konkurs skoczków. Będzie kolejny medal?

Konkursy duetów w skokach narciarskich są organizowane od 2023 roku. Pierwszy z nich odbył się w trakcie zawodów Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid. Historyczne zwycięstwo odnieśli reprezentanci Polski: Dawid Kubacki i Piotr Żyła. Rywalizacja składa się z trzech serii. W drugiej uczestniczy 12 najlepszych ekip, a w trzeciej - osiem.

Tomasiak podczas igrzysk olimpijskich we Włoszech zdobył już dwa medale - srebrny i brązowy. Na normalnej skoczni był drugi, a w sobotę na dużej zajął trzecie miejsce. Wąsek wywalczył 14. lokatę, a Kamil Stoch - 21.

Gdyby o medalach decydowały wyniki osiągnięte w sobotnim konkursie indywidualnym, Polska uplasowałaby się na czwartym miejscu, z małą stratą do podium. Wygraliby Japończycy Ren Nikaido i Ryoyu Kobayashi. Drugie miejsce zajęliby Austriacy - Jan Hoerl i Stephan Embacher. Brąz przypadłby Norwegom - Kristofferowi Eriksenowi Sundalowi i Johannowi Andre Forfangowi.

Szansę na medal mają także Niemcy i Słowenia, w składzie ze zwycięzcą olimpijskiego konkursu na dużej skoczni Domenem Prevcem.