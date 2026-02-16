Eileen Gu nie obroniła tytułu olimpijskiego

22-letnia Gu nie brała udziału w zawodach big air od czasu zdobycia złotego medalu w Pekinie cztery lata temu. Jednak big air i slopestyle, w którym Chinka stanęła teraz na drugim stopniu podium, są na tyle podobne, że Azjatka szybko odnalazła swój rytm. W Livigno wystarczyło to do tytułu wicemistrzowskiego. Na razie jej kraj pozostaje bez olimpijskiego złota.

Zwyciężyła Kanadyjka Oldham wynikiem 180,75 pkt, Chinka zanotowała - 179,00, a Włoszka - 178,25.

Tuż przed finałem ze startu zrezygnowały brązowa medalistka sprzed czterech lat Szwajcarka Mathilde Gremaud oraz jej koleżanka z reprezentacji Anouk Andraska. Obie na treningu doznały kontuzji. Gremaud zdobyła złoto w finale slopestyle'u 9 lutego i zajęła trzecie miejsce w kwalifikacjach do poniedziałkowych zawodów. Jest również dwukrotną mistrzynią świata w slopestyle'u.

Wyniki narciarskiego big air kobiet:

1. Megan Oldham (Kanada) 180,75 pkt

2. Eileen Gu (Chiny) 179,00

3. Flora Tabanelli (Włochy) 178,25

4. Kirsty Muir (W. Brytania) 174,75

5. Lara Wolf (Austria) 169,75

6. Naomi Urness (Kanada) 168,75

7. Liu Mengting (Chiny) 166,00

8. Anni Karava (Finlandia) 164,25

9. Maria Gasslitter (Włochy) 159,25

10. Kateryna Kozar (Ukraina) 156,00

PAP