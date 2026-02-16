Iwanow: Lech „odmrożony”. Teraz zimna Finlandia

„Zagrało” niemal wszystko. Bramkarz, obrona, pomoc i skrzydła. I nawet zastępujący pauzującego za kartki Mikaela Ishaka Yannick Agnero zdobył bramkę. Choć wcześniej znów mocno irytował

Trener Nils Frederiksen jest bliski znalezienia właściwej formuły. Środek defensywy uszczelniony został przez dziewiętnastoletniego Wojciecha Mońkę. Robert Gumny wygryzł ze składu Joela Pereirę i daje nie tylko równowagę, ale i jakość z przodu wraz z bezpieczeństwem z tyłu. Michał Gurgul robi to samo na przeciwległej stronie. Przestało się nawet głośno mówić o „szóstce”.

Antoni Kozubal, mimo skromnych warunków fizycznych, radzi sobie więcej niż przyzwoicie jak rozgrywający poruszający się niżej. Za napastnikiem mogą grać Patrik Walemark albo Filip Jagiełło. W zależności od rywala bądź potrzeb. Pierwszego gola od listopada zdobył Pablo Rodriguez. O wartości Aliego Gholizadeha nie trzeba mówić. Oby jak najdłużej był zdrowy. Jeżeli na ławce „musi” siedzieć Luis Palma, to „nie ma biedy”. Poprawiać trzeba niewiele. Najważniejsze – nie zepsuć tego.

Teraz „Kolejorz” wybiera się do Finlandii, na pierwszy mecz 1/16 finału Ligi Konferencji z Kups Kuopio. Mistrzowie Finlandii mają nowego trenera, wielu nowych piłkarzy, a wśród napastników ściągniętego z Miedzi Legnica Szweda Gustava Engvalla, który zagrał tam zaledwie osiem spotkań i niewiele ponad 200 minut. Piotr Parzyszek, „dziewiątka” w ubiegłym roku, przeniósł się do Uzbekistanu (cieplej i za lepsze pieniądze).

Zespół rozgrywa – na razie – mecze w Pucharze Ligi (w hali!), bo w Finlandii mrozy sięgają co najmniej kilkanastu stopni poniżej zera. W czwartek mecz odbędzie się jednak pod gołym niebem. Na stadionie w Tampere. Miejscowości słynącej raczej ze sportów zimowych, nie grania w piłkę nożną. Liga w tym kraju ruszy dopiero kwietniu.

Wszystko – poza siarczystym mrozem i sztuczną nawierzchnią – przemawia zatem za mistrzem Polski. Frederiksen nie popełni już grzechu lekceważenia jak przed spotkaniem na Gibraltarze. Na Lincoln wyszedł na poły rezerwowy skład. Skończyło się wstydliwą porażką - kolejną, dopisaną do wcale nie krótkiej listy hańby poznańskich spotkań w Europie.

Wygrana pod słynną skałą dałaby Poznaniakom na koniec fazy ligowej ósme miejsce w tabeli. I brak konieczności rozegrania dwóch dodatkowych spotkań w 1/16 finału. Dziś wszyscy przyjęliby taką możliwość z pocałowaniem ręki. Lech musi więc zrobić wszystko, by za tydzień na Bułgarskiej uniknąć nikomu niepotrzebnej nerwówki.

KuPS Kuopio - Lech Poznań. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu KuPS Kuopio - Lech Poznań będzie można obejrzeć w czwartek 19 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:35. Przedmeczowe studio ruszy natomiast już o 17:00.