Co za historia! Tomasiak i Wąsek zdobyli srebrny medal w konkursie duetów

Polacy długo utrzymywali się na miejscu medalowym. Podczas trzeciej serii doszło jednak do załamania pogody. Karty zaczął rozgrywać wiatr oraz śnieg, co przeszkodziło w skoku m.in. Tomasiakowi. Po jego próbie Biało-Czerwoni spadli na trzecie miejsce, a do końca pozostały jeszcze trzy reprezentacje.



Wydawało się, że sprawa jest przegrana, ale FIS podjęło decyzję o odwołaniu wyników z trzeciej serii. To oznacza, że wiążące były dwie pierwsze serie, po których Tomasiak i Wąsek zajmowali drugie miejsce. To oznacza, że Polska sięgnęła po srebrny medal.



Wygrali Austriacy (Jan Hoerl, Stephan Embacher), a na trzeciej pozycji uplasowali się Norwegowie (Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal).

Wcześniej Tomasiak sięgnął po srebrny medal na skoczni normalnej oraz po brązowy na dużym obiekcie.

W konkursie uczestniczyło 17 duetów. 12 ekip awansowało do drugiej serii, a w ostatniej trzeciej zaprezentowało się osiem najlepszych duetów.

Od Calgary do Pekinu - przez dziesięć kolejnych edycji zimowych igrzysk olimpijskich - w skokach narciarskich rozgrywano zawody drużynowe. We Włoszech zastąpiono je duetami.

Konkursy duetów są organizowane od 2023 roku. Pierwszy z nich odbył się w trakcie zawodów Pucharu Świata w amerykańskim Lake Placid. Historyczne zwycięstwo odnieśli reprezentanci Polski Dawid Kubacki i Piotr Żyła.

Polska ekipa zdobyła w igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo już cztery medale. Oprócz skoczków srebro wywalczył panczenista Władimir Semirunnij na dystansie 10 000 m.

Tomasiak i Wąsek wicemistrzami olimpijskimi w konkursie duetów Zobacz galerię

Wyniki konkursu duetów na dużej skoczni:

1. Austria 568,7 (Jan Hoerl 137,5 m/128,0, Stephan Embacher 132,0/139,0)

2. Polska 547,3 (Paweł Wąsek 133,5/129,5, Kacper Tomasiak 135,5/135,5)

3. Norwegia 538,0 (Johann Andre Forfang 130,0/129,5, Kristoffer Eriksen Sundal 134,0/137,0)

4. Niemcy 537,7

5. Słowenia 536,1

6. Japonia 535,2

7. Szwajcaria 522,1

8. USA 520,2

9. Finlandia 511,0

10. Włochy 510,1

